Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Собраны подписи, чтобы отпускать учителей на пенсию с 60. Что дальше? 1 1593

Наша Латвия
Дата публикации: 06.09.2025
LETA
Собраны подписи, чтобы отпускать учителей на пенсию с 60. Что дальше?

В среду, 10 сентября, на заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям будет дана оценка инициативе населения - разрешить педагогам раньше выходить на пенсию.

Инициативу, которая призывает разрешить педагогам, имеющим трудовой стаж не менее 35 лет, выходить на пенсию в 60-летнем возрасте, примерно за месяц подписали более 10 тысяч человек.

В качестве автора инициативы на портале Manabalss.lv указана Гунита Строде. Она считает нынешнюю пенсионную систему негибкой - в ней недостаточно учтена специфика работы учителей, а также влияние накопленной с годами нагрузки на физическое и психологическое благополучие педагогов.

Строде обращает внимание на то, что труд педагога требует постоянного сосредоточения, регулярного общения с учениками, родителями и коллегами, а также способности адаптироваться к содержанию образования и изменениям среды. Эти требования, по её словам, создают большую эмоциональную и физическую нагрузку, педагоги часто сталкиваются с выгоранием, стрессом и проблемами со здоровьем, особенно те, кто работает давно.

По мнению Строде, в Латвии не хватает эффективных механизмов поддержки для педагогов, имеющих серьёзные проблемы со здоровьем или симптомы выгорания. Ей известно, что в других странах Европы им предлагают более гибкий переход на пенсию, сокращённую трудовую ставку или альтернативные обязанности - это позволяет продолжать работу, учитывая состояние здоровья.

Читайте нас также:
#учителя #пенсионный возраст
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
2
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    6-го сентября

    выгорания в психбольницах, пансионатах, у полицейских и пожарных где оружие и постоянный недосып,почему учитель в 60 лет будет сидеть дома на пенсии.В тапочках тетради проверять не особо опасно и спят по 8 часов и как полицейские не работают по 24 часа. У них ставка 4 часа в день, а как уроки ведут план на календарном листке и плевать на учен иков, говорят если ваш ребенок не понимает, берите репетитора

    25
    44

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 254
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 294
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 317
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 296

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 9
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 30
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 31
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 82
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 68
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 71
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 9
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 30
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 31

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео