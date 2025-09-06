Собраны подписи, чтобы отпускать учителей на пенсию с 60. Что дальше?

В среду, 10 сентября, на заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям будет дана оценка инициативе населения - разрешить педагогам раньше выходить на пенсию.

Инициативу, которая призывает разрешить педагогам, имеющим трудовой стаж не менее 35 лет, выходить на пенсию в 60-летнем возрасте, примерно за месяц подписали более 10 тысяч человек.

В качестве автора инициативы на портале Manabalss.lv указана Гунита Строде. Она считает нынешнюю пенсионную систему негибкой - в ней недостаточно учтена специфика работы учителей, а также влияние накопленной с годами нагрузки на физическое и психологическое благополучие педагогов.

Строде обращает внимание на то, что труд педагога требует постоянного сосредоточения, регулярного общения с учениками, родителями и коллегами, а также способности адаптироваться к содержанию образования и изменениям среды. Эти требования, по её словам, создают большую эмоциональную и физическую нагрузку, педагоги часто сталкиваются с выгоранием, стрессом и проблемами со здоровьем, особенно те, кто работает давно.

По мнению Строде, в Латвии не хватает эффективных механизмов поддержки для педагогов, имеющих серьёзные проблемы со здоровьем или симптомы выгорания. Ей известно, что в других странах Европы им предлагают более гибкий переход на пенсию, сокращённую трудовую ставку или альтернативные обязанности - это позволяет продолжать работу, учитывая состояние здоровья.