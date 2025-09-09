Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Очевидное – невероятное: исследователи обнаружили, что образованным людям в Латвии легче найти хорошую работу 1 484

Наша Латвия
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Очевидное – невероятное: исследователи обнаружили, что образованным людям в Латвии легче найти хорошую работу
ФОТО: Thought Co

В Латвии занятость и доходы тесно связаны с уровнем образования, свидетельствует ежегодный отчёт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Образование в кратком изложении».

В возрастной группе от 25 до 34 лет в Латвии занято 80% жителей с профессиональным средним образованием и 77% с общим средним образованием. В то же время уровень занятости среди обладателей высшего образования достигает 89%, что немного выше среднего показателя ОЭСР — 87%.

Высшее образование в Латвии обеспечивает и более высокую оплату труда: латвийцы этой возрастной группы с дипломом зарабатывают на 35% больше, чем те, у кого только среднее образование.

Однако сохраняются значительные гендерные различия в оплате труда: женщины с высшим образованием получают лишь 67% от доходов мужчин, тогда как в странах ОЭСР в среднем — 83%.

Более того, в отличие от других стран ОЭСР, в Латвии это неравенство сохраняется и в старших возрастных группах: женщины 45–54 лет с высшим образованием также зарабатывают только 67% от мужских доходов.

Особенно высокая отдача от полученного образования в Латвии наблюдается в сфере информационных и коммуникационных технологий. Работающие в возрасте от 25 до 64 лет в этой отрасли получают на 67% больше, чем среднестатистические сотрудники со средним образованием.

В документе подчёркивается, что образование существенно снижает риск безработицы. В среднем 12,9% молодых взрослых без среднего образования в странах ОЭСР остаются без работы, тогда как среди тех, кто получил среднее образование, этот показатель снижается до 6,9%. Среди обладателей высшего образования он ещё ниже — 4,9%.

В Латвии данные схожи: 14,3% молодых людей без среднего образования безработные, среди имеющих среднее — 10,4%, а среди людей с высшим — 4,8%.

Читайте нас также:
#образование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • lo gos
    lo gos
    9-го сентября

    Дураки вы исследователи, я точно знаю и видел, что берут брачексрачек хуторское быдло.

    9
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 256
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 297
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 320
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 299

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 11
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 34
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 34
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 87
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 70
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 74
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 11
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 34
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео