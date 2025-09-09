Очевидное – невероятное: исследователи обнаружили, что образованным людям в Латвии легче найти хорошую работу

В Латвии занятость и доходы тесно связаны с уровнем образования, свидетельствует ежегодный отчёт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Образование в кратком изложении».

В возрастной группе от 25 до 34 лет в Латвии занято 80% жителей с профессиональным средним образованием и 77% с общим средним образованием. В то же время уровень занятости среди обладателей высшего образования достигает 89%, что немного выше среднего показателя ОЭСР — 87%.

Высшее образование в Латвии обеспечивает и более высокую оплату труда: латвийцы этой возрастной группы с дипломом зарабатывают на 35% больше, чем те, у кого только среднее образование.

Однако сохраняются значительные гендерные различия в оплате труда: женщины с высшим образованием получают лишь 67% от доходов мужчин, тогда как в странах ОЭСР в среднем — 83%.

Более того, в отличие от других стран ОЭСР, в Латвии это неравенство сохраняется и в старших возрастных группах: женщины 45–54 лет с высшим образованием также зарабатывают только 67% от мужских доходов.

Особенно высокая отдача от полученного образования в Латвии наблюдается в сфере информационных и коммуникационных технологий. Работающие в возрасте от 25 до 64 лет в этой отрасли получают на 67% больше, чем среднестатистические сотрудники со средним образованием.

В документе подчёркивается, что образование существенно снижает риск безработицы. В среднем 12,9% молодых взрослых без среднего образования в странах ОЭСР остаются без работы, тогда как среди тех, кто получил среднее образование, этот показатель снижается до 6,9%. Среди обладателей высшего образования он ещё ниже — 4,9%.

В Латвии данные схожи: 14,3% молодых людей без среднего образования безработные, среди имеющих среднее — 10,4%, а среди людей с высшим — 4,8%.