«Такой угрозы для латышского не было даже в СССР»: Pietiek

Наша Латвия
Дата публикации: 09.09.2025
press.lv
«Такой угрозы для латышского не было даже в СССР»: Pietiek

«Я думаю, что только те, кто ежедневно общается с молодежью, понимают, какова в настоящее время ситуация с пропорциями использования латышского и английского языков в повседневной жизни. Я бы сказал, что она драматична, но скоро станет катастрофической! – пишет Валдис Клишанс на портале Pietiek.com.

Такой угрозы для латышского языка не было даже при позднем СССР – у нас было очень много русизмов, но мы все же разговаривали между собой на латышском. В школе или университете нам и в голову не приходило обсуждать какие-то проблемы спорта, музыки или политики на русском языке. Сейчас примерно половина молодежи общается на английском языке в перерывах между занятиями, я замечаю компании, которые общаются между собой только на английском.

«На латышском языке нельзя выразить эмоции», «Я не знаю, как это сказать на латышском», «Я не знаю такого слова на латышском», «На латышском нет такого слова», «Я думаю на английском», «Мы весь день живем в англоязычной... э... среде, нам негде говорить на латышском», «Мы еще говорим на латышском, но в начальной школе только на английском», – говорят мне восемнадцатилетние подростки.

Я спросил молодых людей, кого они будут поддерживать на субботней игре. Конечно, Латвию, потому что это «наша страна», «мы латыши», «это же Латвия». Я говорю: «Тогда давайте вместе попробуем понять, каковы критерии принадлежности к Латвии и патриотизма». «Гражданство, культура и латышский язык», — уверенно заключают они. Когда я продолжаю, что при таких темпах англицизации латышский язык и, возможно, вместе с ним Латвия как культурное пространство исчезнут в течение двух-трех поколений, они по-настоящему задумываются.

Из разговора с молодыми людьми я понял, что на уровне средств массовой информации никто не обсуждает эту проблему, как будто ее в Латвии не существует. «Мы никогда не задумывались об этой опасности! Вы правы», — эти слова звучат в моих ушах надеждой. Пришло время поговорить и о серых баронах XIX века и латышских большевиках ХХ века. Я слышу продолжение дискуссии в перерыве – она идет на латышском языке.

Но сегодня утром я слушаю спортивные новости на LR1 и несколько блогов, в которых патриотичные баскетбольные эксперты перед решающей игрой в очередной раз говорят о пик-н-ролах, офенсивах, дифенсах, путбеках, ритбеках, коучах и т. д."

#английский язык #латышский язык
  • VA
    Vairis Arlauskas
    9-го сентября

    Учить языки надо.Чем больше,тем лучше.

  • SK
    Soglasen Klassnij
    9-го сентября

    Оказывается, избавляясь от русского языка, заодно они уничтожают свой язык, даже молодые понимают, что он им не нужен будет в будущем.

  • A
    Aleksandr
    9-го сентября

    Процесс вымывания языка малых народов вполне себе нормальный процесс. Только всё зависит от тех в чью лингвистическую империю они попадают. При советах были сплошные стимулы, чтобы сохранить латышский и других вымиратов языки. В России и сейчас такие же проблемы. Они стараются сохранить малые языки, но люди сами выбирают язык общения. Здесь, что, будет как-то иначе? При таком развитии запада? Да смешно если бы так не было!

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го сентября

    На данный момент латышский язык является инструментом разделения латвийского общества для невозможности противостояния зажравшейся, обнаглевший и тупой современной власти. И к сожалению латышский язык "исчезнет" вместе с этой властью. Но, это был законный выбор латышей. Дальнейших им успехов!

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Алексей Зиновьев
    9-го сентября

    Дальнейших им успехов! -- Согласен полностью и не будем отказывать им в этом удовольствии. Однако и нам со стороны виднее!

  • Д
    Дед
    9-го сентября

    Не рой яму другому- сам в нее попадешь.

  • A
    Aleks
    9-го сентября

    Как то не сильно переживаю за латышский язык,если честно,если чудные латыши из правительства и Сейма не переживают за русский и тот же латышский,ведь многим известно,что это не их язык,да и страна тоже-просто фирма,которая приносит неплохой доход .

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Aleks
    9-го сентября

    Зачем же ты так? И сразу, и правду.

