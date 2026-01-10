В Хельсинки начали официальное исследование, чтобы понять, как зимняя противогололедная обработка улиц и дорожная соль влияют на здоровье лап собак, сообщают Helsingin Sanomat и ERR.

С 2021 года многие владельцы домашних животных в столице Финляндии замечают тревожные симптомы у своих питомцев после прогулок по улицам, обработанным солью.

Жители Хельсинки, особенно собаководы, все чаще сообщали, что их питомцы после ходьбы по посыпанным солью тротуарам поднимают лапы и издают жалобные звуки или проявляют признаки боли. Многие связывают это с использованием хлорида кальция, который широко применяется для борьбы с гололедом на велосипедных дорожках и тротуарах.

Пока официальная научная связь между соли и симптомами у собак не установлена, власти города приняли решение начать сбор данных и изучение ситуации.

Городской совет Хельсинки предложил несколько путей сбора информации. Для этого выбрали несколько вариантов: онлайн-опрос жителей (открыт до конца февраля), где владельцы собак могут описать свои наблюдения, консультации с ветеринарами и кинологическими организациями. Также создана специальная группа владельцев, которая будет регулярно сообщать о проблемах с лапами у своих питомцев и условиях прогулок в течение зимы.

Цель - лучше понять, какие методы борьбы со льдом являются безопасными для всех жителей, включая животных.

Еще год назад Хельсинкская региональная организация защиты животных Hesy и Финский кинологический союз потребовали ограничить использование соли на улицах. По их мнению, химикаты, применяемые для борьбы со скользкостью, могут вызывать у собак боль, химические ожоги на подушечках лап и даже рвоту после того, как питомцы вылизывают лапы.

В то же время городские власти подеркивают, что обработка дорог солью и другими реагентами важна для безопасности пешеходов и велосипедистов в зимних условиях.

Почему дорожная соль может быть опасна для собак: эксперты о рисках

Хотя официальных выводов еще нет, мнения ветеринаров и исследователей дают понять, что солевые смеси действительно могут создавать проблемы для питомцев:

Раздражение и боль: соль, смешанная со льдом, может попасть между пальцами и на подушечки лап, вызывая сухость, трещины и болезненные ощущения. Это подтверждают ветеринарные советы из международных источников.

Вылизывание лап: после прогулок собаки могут вылизывать лапы, что приводит к поглощению соли, раздражению желудка и даже токсичности, если концентрация натрия становится слишком высокой.

Таким образом, опасения жителей Хельсинки имеют под собой биологическую основу, и текущие исследования направлены на объективное выяснение масштабов проблемы.

Практические советы для владельцев собак зимой

Чтобы защитить здоровье питомца в зимний период при обработке дорог реагентами, эксперты дают такие рекомендации:

Перед прогулкой

Используйте защитные ботинки для собак - они создают барьер между лапами и агрессивными реагентами.

Наносите защитные бальзамы или воск на лапы, чтобы создать защитную пленку, уменьшающую контакт соли с кожей.

Во время прогулки

Избегайте участков с грубой солью, по возможности выбирая необработанные дорожки или заснеженные дорожки в парках.

Старайтесь не давать питомцу вылизывать лапы во время прогулки - это уменьшит риск проглатывания солевых частиц.

После прогулки

Промывайте лапы теплой водой, чтобы удалить остатки соли и песка.

Если вы заметили покраснение, трещины или болезненность, обратитесь к ветеринару - даже безопасные на вид ранки могут привести к воспалению.