Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Полиция не спасёт латышский язык, если латыши вымрут»: публицист об идее Ланги 9 3156

Наша Латвия
Дата публикации: 10.09.2025
press.lv
«Полиция не спасёт латышский язык, если латыши вымрут»: публицист об идее Ланги

"А молодых латышей, которые сейчас разговаривают между собой на английском, тоже будем наказывать? Разговаривающих на английском на улице и в спортзале? Или это направлено только против русских и русского языка, а не против урду или английского"?

Так политический обозреватель Сандрис Точс прокомментировал в соцсети идею депутата Рижской думы Лианы Ланги штрафовать граждан Латвии за "неиспользование латышского языка" и выяснить, откуда у них в таком случае гражданство Латвии.

Многие смеются над этим, но это не смешно, - продолжает он. - Если единственным смыслом существования государства остался язык, то призывы Ланги "укрепить" его с помощью полиции являются логичным результатом.

Я хочу жить в свободной стране, а не в диктатуре. В свободной стране свободный человек может говорить на любом языке. Государственный язык – это язык общения с государственными учреждениями.

Существование языка определяется существованием народа. Если будут латыши, которые хотят свободно говорить на латышском языке, то будет и латышский язык. Если латыши в Латвии останутся в меньшинстве, то латышский язык не спасет его навязывание силой русским, украинцам, пакистанцам, индийцам и туркам.

К сожалению, демографические тенденции пугают, и чтобы скрыть это, националисты дают ложную надежду, что латышский язык можно будет спасти с помощью полиции. Но это будет невозможно, если латыши вымрут".

Читайте нас также:
#мнения #латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
53
7
0
1
0
1

Оставить комментарий

(9)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го сентября

    Демографическая ситуация с латышской нацией уже не пугает в принципе. Если кто-то хочет в этом убедиться, то пусть ознакомится условиями самовоспроизводства любой нации. Там сплошная математика и только факты. Латыши пересекли ту черту за которой, при определенных условиях, их нация смогла бы самовоспроизводиться. Причем обратимость невозможна. Ну если только в виде контрационного лагеря и искусственного вмешательства. И то не факт.

    51
    2
  • JL
    Janina LV
    10-го сентября

    В ближайшее время появиться поколение новых латышей в латышских диаспорах заграницей. Их родители родители от браков с пакистанцами и т.п. Как мы будем наказывать Фатиму Озолиню Хусейн или Сану Петерсоне Чаудхри и проверять соответствие паспорта и латышского языка?

    100
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Janina LV
    10-го сентября

    Ну и как же определить за границей Латвии, что конкретный человек -- это латыш? По паспорту? Это просто бумажка. Латышский язык там нафиг не нужен и искусственно( как в Латвии) его существование поддерживать не получится. Тогда как? Сам человек скажет что он латыш? Ну может быть...

    27
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го сентября

    Умные латыши со свойственной им деликатностью намекают на то, что грубые русские говорят открытым текстом: БабушкуШланга заждалось медучреждение соответствующего профиля.

    95
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Мимо проходил
    10-го сентября

    Ни что не вечно под Луной...

    15
    3
  • Д
    Дед
    10-го сентября

    Даже, среди латышей кто то отважился сказать о бреде защитников языка. Даже среди них, есть те, кто знает, что такое свобода и конституция.

    97
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го сентября

    Те, кто живёт в Латвии постоянно на протяжении последних 70 - 80 лет прекрасно знают тех, кто пришёл к власти в начале 90-стых и кто сказал местным "ЦЫЦ", после чего моментально была создана другая коммунистическая партия, но это не помогло.

    63
    1
  • A
    Aleks
    10-го сентября

    Одно радует .Среди латышей есть много достойных и умных людей ,но их нет в правительстве .Одни коллаборанты,которые продались ещё в 90-е годы.Да и знают они ,эти латыши,кто пришел к власти в те годы. Читал я латышские комменты латышей про латышей с интересными фамилиями.👽

    105
    4
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    Aleks
    10-го сентября

    Умные не пойдут в правительство - это аксиома, у них успешная, интересная жизнь и вне этой клоаки, туда идут только несостоявшиеся неудачники-демагоги. Как Ланга например, дожила до старости - а где она добилась успеха, признания, высокого профессионализма? Логично что они не понимают как что устроено мироздание, не понимают что нужно сделать чтобы исправить ситуацию и отчаянно бояться что наконец все поймут что они тупые и погонят их ссаными тряпками. Их последняя надежда сеять раздор, чтобы отвлеченные избиратели не спохватились до выборов.

    103
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии 319
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 296
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 349
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 359

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 21
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 28
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 29
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 30
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 54
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
2
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 2 94
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 21
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 28
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 29

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео