Политики избегают русскоязычное радио — профессор предупреждает об опасных последствиях

Игнорирование Латвийского радио 4 со стороны части политиков не только ограничивает доступ к информации, но и ставит под вопрос миссию общественных СМИ. Об этом в программе Mediju anatomija заявила профессор Рижского университета Страдиня Анда Рожукалне, подчеркнув, что подобная практика усиливает «спираль молчания» и демонстрирует нежелание власти обращаться к отдельным группам общества.

В Латвии сохраняется тенденция, когда часть политиков отказывается приходить в эфир Latvijas Radio 4, даже если интервью предлагается не на русском, а на латышском языке. Об этом свидетельствуют наблюдения главного редактора LR4 Анны Строй, по словам которой, редакция регулярно сталкивается с отказами без каких-либо аргументов.

Проблему комментирует профессор Рижского университета Страдиня Анда Рожукалне. По ее мнению, в основе этой практики лежит долгосрочная политическая установка, формирующая негативное отношение к присутствию русского языка в общественных СМИ. Отказы политиков приходить в эфир она связывает не столько с самим содержанием, сколько с символическим исключением LR4 из спектра коммуникации. «Это выбор, который ведет к спирали молчания: чиновники боятся агрессивной реакции и насмешек, и в результате предпочитают не рисковать», — отметила Рожукалне.

Она подчеркнула, что подобное поведение подрывает принципы общественных СМИ, задача которых — обращаться ко всем группам общества.

Когда политики начинают выбирать, с какими аудиториями разговаривать, а какие игнорировать, это означает, что часть общества сознательно исключается из диалога.

«Фактически аудитории демонстрируют, что она не важна и не нужна. Это крайне опасный сигнал, особенно в случае общественного СМИ, которое финансируется за счет налогоплательщиков», — сказала профессор.

Отдельный пример — позиция Национального объединения. По словам Анны Строй, представители этой партии последовательно отказываются участвовать в любых форматах Латвийского радио 4. Такая практика сохраняется даже во время предвыборных кампаний, когда партии традиционно ищут возможности обратиться к максимально широкой аудитории.

Рожукалне напомнила, что аудитория русскоязычных передач Latvijas Radio далеко не однородна и уже давно потребляет контент в разных языках, включая латышский и английский. После отключения российских государственных каналов многие слушатели изменили медиапривычки и ищут надежную информацию в латвийских СМИ.

«Ограничивать этот сегмент аудитории только на основании языка — ошибка. Люди приходят за новостями и анализом, а не за “русским миром”», — подчеркнула она.

По словам профессора, отказ политиков сотрудничать с Латвийским радио 4 не только сокращает плюрализм, но и усиливает недоверие к СМИ и демократическим институтам. Когда граждане видят, что журналистов ограничивают, они воспринимают это как сужение свободы слова. «Ошибочно думать, что, лишая часть общества доступа к разнообразной информации, можно укрепить ее лояльность. Наоборот, это усиливает отчуждение», — резюмировала Рожукалне.