Политики избегают русскоязычное радио — профессор предупреждает об опасных последствиях 6 1248

Наша Латвия
Дата публикации: 14.09.2025
Rus.lsm.lv
Политики избегают русскоязычное радио — профессор предупреждает об опасных последствиях
ФОТО: pixabay

Игнорирование Латвийского радио 4 со стороны части политиков не только ограничивает доступ к информации, но и ставит под вопрос миссию общественных СМИ. Об этом в программе Mediju anatomija заявила профессор Рижского университета Страдиня Анда Рожукалне, подчеркнув, что подобная практика усиливает «спираль молчания» и демонстрирует нежелание власти обращаться к отдельным группам общества.

В Латвии сохраняется тенденция, когда часть политиков отказывается приходить в эфир Latvijas Radio 4, даже если интервью предлагается не на русском, а на латышском языке. Об этом свидетельствуют наблюдения главного редактора LR4 Анны Строй, по словам которой, редакция регулярно сталкивается с отказами без каких-либо аргументов.

Проблему комментирует профессор Рижского университета Страдиня Анда Рожукалне. По ее мнению, в основе этой практики лежит долгосрочная политическая установка, формирующая негативное отношение к присутствию русского языка в общественных СМИ. Отказы политиков приходить в эфир она связывает не столько с самим содержанием, сколько с символическим исключением LR4 из спектра коммуникации. «Это выбор, который ведет к спирали молчания: чиновники боятся агрессивной реакции и насмешек, и в результате предпочитают не рисковать», — отметила Рожукалне.

Она подчеркнула, что подобное поведение подрывает принципы общественных СМИ, задача которых — обращаться ко всем группам общества.

Когда политики начинают выбирать, с какими аудиториями разговаривать, а какие игнорировать, это означает, что часть общества сознательно исключается из диалога.

«Фактически аудитории демонстрируют, что она не важна и не нужна. Это крайне опасный сигнал, особенно в случае общественного СМИ, которое финансируется за счет налогоплательщиков», — сказала профессор.

Отдельный пример — позиция Национального объединения. По словам Анны Строй, представители этой партии последовательно отказываются участвовать в любых форматах Латвийского радио 4. Такая практика сохраняется даже во время предвыборных кампаний, когда партии традиционно ищут возможности обратиться к максимально широкой аудитории.

Рожукалне напомнила, что аудитория русскоязычных передач Latvijas Radio далеко не однородна и уже давно потребляет контент в разных языках, включая латышский и английский. После отключения российских государственных каналов многие слушатели изменили медиапривычки и ищут надежную информацию в латвийских СМИ.

«Ограничивать этот сегмент аудитории только на основании языка — ошибка. Люди приходят за новостями и анализом, а не за “русским миром”», — подчеркнула она.

По словам профессора, отказ политиков сотрудничать с Латвийским радио 4 не только сокращает плюрализм, но и усиливает недоверие к СМИ и демократическим институтам. Когда граждане видят, что журналистов ограничивают, они воспринимают это как сужение свободы слова. «Ошибочно думать, что, лишая часть общества доступа к разнообразной информации, можно укрепить ее лояльность. Наоборот, это усиливает отчуждение», — резюмировала Рожукалне.

#сми #русский язык #свобода слова
Оставить комментарий

(6)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    15-го сентября

    Считаю давно пора перейти от латышского и русского к английскому, как шведы, всем будет удобнее. Закончится языковая распря. Можно будет объединится с Эстонией и Литвой, если язык будет один, сократится количество чиновников на дублирующих позициях.Одни плюсы.

    17
    12
  • З
    Злой
    14-го сентября

    Лично мне глубоко пофиг, меня местное и радио и тв вообще не интересует, не смотрю и не слушаю уже лет 30, я даже не замечу исчезновения латвийских местных СМИ, я смотрю другие каналы.

    80
    8
  • З
    Злой
    Злой
    14-го сентября

    Минусовщику, привыкай, я всё своё высшее образование направлю против тебя и твоих коллег и у меня получается..

    24
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го сентября

    Ошибочно думать о лояльности, постоянно изливая потоки ненависти на тех, кто законопослушно платит налоги. Господь сказал: - бойся слёз обиженного тобой человека, ведь он будет просить у меня о помощи – и я ему помогу!

    67
    1
  • П
    Процион
    Mr.FGJCNJK
    15-го сентября

    Спасибо за мудрую цитату. С уважением, Процион.

    4
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го сентября

    Типичная позиция нациоАналов - будем квакать из болота, а на публике ни-ни! А т.наз. "русские" политики боятся статью заработать. Вот и выходит, что государственные СМИ в Латвии - фикция и надругательство над Сатверсме.

    58
    1
Читать все комментарии

