Задача - удержать латвийских студентов на Родине

Наша Латвия
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Задача - удержать латвийских студентов на Родине

В Рижской высшей школе Северных стран на 80% увеличилось число латвийских студентов.

Рижская высшая школа Северных стран (РСА) приступила к реализации стратегического плана развития «ADACEMI 2035», предусматривающего привлечение большего числа студентов из Латвии и других стран Европы. «Мы удовлетворены первыми результатами, так как в этом году нам удалось на 80% увеличить число латвийских студентов и схожий вектор развития РАН планирует и в последующие годы», — подчеркивает ректор вуза Денис Дьякон.

«ADACEMI 2035» предполагает совершенствование качества вузовского образования и укрепление международной конкурентоспособности. В ближайшие годы вуз переживет большие изменения, поскольку запланированы как новые направления обучения, так и привлечение международного академического персонала. Кроме того, вуз намерен в ближайшие годы открыть несколько филиалов за рубежом.

"Мы рады, что в этом году увеличилось число студентов из стран ЕС и в этом учебном году у нас впервые появятся студенты из Нидерландов, Испании и Швейцарии. Продолжаем сотрудничество с украинскими учреждениями высшего образования, поэтому в этом году у нас будет и больше украинских студентов", - рассказал Д.Дьякон.

"Мы поставили перед собой задачу — удержание латвийских студентов в нашей стране, потому что мы верим, что успешную, международную карьеру можно сделать и в Латвии. Конечно, мы понимаем, что для того, чтобы мотивировать наших будущих студентов остаться в Латвии, нам тоже нужно меняться. Поэтому в этом году мы ввели новую программу — Global BBA управления бизнесом, где у нас будет мощное ядро иностранных преподавателей, а также налажено сотрудничество с ведущими швейцарскими вузами и предприятиями. Студенты получат возможность начать обучение на английском языке в Латвии, а затем продолжить образование и получить диплом в Швейцарии».

#образование
  • KS
    Kit Student
    22-го сентября

    Для этого как минимум стоит прекратить пропаганду против русских, рожденных и живущих всю жизнь в Латвии!

    Мы не при чем, что родились в русских семьях!

    У самой был случай в общежитие РТУ в Риге, когда студентка латышка ударила дверьми с фразой "русская террористка", до этого только "Čau" при встрече в блоке говорили.

    Извините, конечно, однако, чем я таким за 22 года своего существования заслужила такое отношение? В России и Белоруссии не была ни разу, думала оставаться в Латвии, но после такого... мне страшно! Да латыши там настолько с ума сходят, что реально через года 2 начнут резать всех подряд, а полиция будет на их стороне, ибо "латыши же". Нененене, обратно не загоните даже огромными деньгами в эту страну, никакие условия не стоят жизни.

    К слову, сама родом из Даугавпилса и для Даугавпилса была "слишком латышка". Фамилия русская, национальность русская (но из паспорта убрала), училась в Русском лицее, смотрела фильмы на латышском, слушала музыку на латышском, читала книги на латышском, очень мечтала переехать в Ригу и встретить друзей латышей, общаться на латышском. Переехала - слали на 3 буквы из-за "русского акцента"... а переехав из русско-язычной среды, где мне практику найти, чтобы акцент пропал?

    В общем, разочаровалась ужасно, в Латвию больше ни ногой.

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го сентября

    Сколько раз напоминать, пишите правильно - Денисс Дьяконс!

  • NB
    Nose Bose
    19-го сентября

    т.е. обречь на голод в пустеющей и нищей стране... ну молодцы, чо :)

