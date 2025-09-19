Задача - удержать латвийских студентов на Родине

Рижская высшая школа Северных стран (РСА) приступила к реализации стратегического плана развития «ADACEMI 2035», предусматривающего привлечение большего числа студентов из Латвии и других стран Европы. «Мы удовлетворены первыми результатами, так как в этом году нам удалось на 80% увеличить число латвийских студентов и схожий вектор развития РАН планирует и в последующие годы», — подчеркивает ректор вуза Денис Дьякон.

«ADACEMI 2035» предполагает совершенствование качества вузовского образования и укрепление международной конкурентоспособности. В ближайшие годы вуз переживет большие изменения, поскольку запланированы как новые направления обучения, так и привлечение международного академического персонала. Кроме того, вуз намерен в ближайшие годы открыть несколько филиалов за рубежом.

"Мы рады, что в этом году увеличилось число студентов из стран ЕС и в этом учебном году у нас впервые появятся студенты из Нидерландов, Испании и Швейцарии. Продолжаем сотрудничество с украинскими учреждениями высшего образования, поэтому в этом году у нас будет и больше украинских студентов", - рассказал Д.Дьякон.

"Мы поставили перед собой задачу — удержание латвийских студентов в нашей стране, потому что мы верим, что успешную, международную карьеру можно сделать и в Латвии. Конечно, мы понимаем, что для того, чтобы мотивировать наших будущих студентов остаться в Латвии, нам тоже нужно меняться. Поэтому в этом году мы ввели новую программу — Global BBA управления бизнесом, где у нас будет мощное ядро иностранных преподавателей, а также налажено сотрудничество с ведущими швейцарскими вузами и предприятиями. Студенты получат возможность начать обучение на английском языке в Латвии, а затем продолжить образование и получить диплом в Швейцарии».