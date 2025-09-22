Государственная полиция (ГП) безвозмездно отправила в Украину одну лодку и 32 транспортных средства, в том числе 17 автомобилей, которые ранее использовались для нужд полиции, сообщили агентству ЛЕТА в ГП.

Все транспортные средства сотрудники ГП вместе с фондом "Предприниматели за мир" доставят государственным учреждениям Украины — Национальной полиции Украины, Министерству обороны Украины и подразделению Национальной гвардии Украины.

Вместе с техникой на Украину будет доставлена и гуманитарная помощь. Сотрудники ГП подготовили вещи и подарки детям — игрушки, школьные принадлежности и другие необходимые предметы, чтобы поддержать как детей, родители которых пострадали или погибли во время войны, так и оказать помощь учебному заведению.

Передача транспортных средств проходит в тесном сотрудничестве с фондом "Предприниматели за мир", который обеспечивает подготовку техники и её доставку к месту назначения. Эти транспортные средства укрепят безопасность и поддержание общественного порядка в Украине, а также помогут обеспечить защиту жителей в условиях войны, подчеркнули в ГП.

Дополнительную помощь оказала и Латвийская баскетбольная ассоциация, которая подарила украинским детям и молодёжи спортивный инвентарь — баскетбольные мячи, спортивную форму и обувь.

Это не первая подобная помощь — с начала полномасштабного вторжения России ГП в сотрудничестве с фондом "Предприниматели за мир" передала Украине 200 транспортных средств, а также различное оборудование. Также регулярно организуются акции помощи, в которых участвуют как сотрудники полиции, так и их семьи и партнёры по сотрудничеству.