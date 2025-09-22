Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия отправила Украине 32 транспортных средства, лодку и подарки детям 1 546

Наша Латвия
Дата публикации: 22.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия отправила Украине 32 транспортных средства, лодку и подарки детям
ФОТО: LETA

Государственная полиция (ГП) безвозмездно отправила в Украину одну лодку и 32 транспортных средства, в том числе 17 автомобилей, которые ранее использовались для нужд полиции, сообщили агентству ЛЕТА в ГП.

Все транспортные средства сотрудники ГП вместе с фондом "Предприниматели за мир" доставят государственным учреждениям Украины — Национальной полиции Украины, Министерству обороны Украины и подразделению Национальной гвардии Украины.

Вместе с техникой на Украину будет доставлена и гуманитарная помощь. Сотрудники ГП подготовили вещи и подарки детям — игрушки, школьные принадлежности и другие необходимые предметы, чтобы поддержать как детей, родители которых пострадали или погибли во время войны, так и оказать помощь учебному заведению.

Передача транспортных средств проходит в тесном сотрудничестве с фондом "Предприниматели за мир", который обеспечивает подготовку техники и её доставку к месту назначения. Эти транспортные средства укрепят безопасность и поддержание общественного порядка в Украине, а также помогут обеспечить защиту жителей в условиях войны, подчеркнули в ГП.

Дополнительную помощь оказала и Латвийская баскетбольная ассоциация, которая подарила украинским детям и молодёжи спортивный инвентарь — баскетбольные мячи, спортивную форму и обувь.

Это не первая подобная помощь — с начала полномасштабного вторжения России ГП в сотрудничестве с фондом "Предприниматели за мир" передала Украине 200 транспортных средств, а также различное оборудование. Также регулярно организуются акции помощи, в которых участвуют как сотрудники полиции, так и их семьи и партнёры по сотрудничеству.

×
Читайте нас также:
#помощь Украине
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
1
1
4

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео