В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 3 1921

Наша Латвия
Дата публикации: 22.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ

По заявлению родителей полиция начала служебную проверку по поводу отношения персонала к пациентам в психоневрологических больницах Латвии, сообщает Латвийское телевидение (ЛТВ).

В передаче одна семья рассказала о своём опыте в трёх психоневрологических больницах Латвии, где в этом году находилась их дочь Лаура, которая в 17 лет начала проявлять суицидальные наклонности.

В телепередаче утверждается, что в Национальном центре психического здоровья на Лауру грубо крикнул санитар, потребовав немедленно уйти с диванчика в коридоре, так как это его место. Девушка сильно испугалась и ушла в свою палату.

Позднее матери удалось зафиксировать также разговор этого санитара с медсестрой, где прозвучали угрозы в адрес отца Лауры. Родители написали заявление в полицию.

Также в психоневрологической больнице в Стренчи, где девушка уже трижды находилась на лечении, родители отмечают те же проблемы: медсестры и санитарки — часто бывают небрежными и нетерпимыми. Здесь также уже в начале лета закончились квоты на услуги психологов, сообщает передача.

«Хотя руководство больницы говорит, что с этими людьми нужно разговаривать по-доброму, понятно и уважительно, к сожалению, это системная проблема — в большинстве случаев такого отношения нет. И такое обращение разрушительно для подростков, которые, достигнув 18 лет, попадают в эту среду, где персонал… настолько притупился из-за профессиональной рутины, что ко всем относится одинаково», — поделился своими наблюдениями отец Лауры.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
