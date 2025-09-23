Почти Центр Риги. Одинокий странник, поставив на покосившуюся скамеечку потрепанный рюкзак, неторопливо справляет малую нужду у забора. Рядом красуется опустошенная бутылка от какого-то заграничного напитка – видно, был удачный день, не фунфырики одеколона.

И над всем этим на стене жилого дома красуется великолепное панно. «Будь одним из нас!, – провозглашает реклама, – Стань солдатом!»

Запад нам поможет

Фигурантами рекламного плаката высотой в 4 этажа кирпичной «хрущевки» на улице Пернавас стали вполне реальные служащие Национальных вооруженных сил. В том числе и небезызвестный фронтмен Земессардзе Янис Слайдиньш, который провел в рядах ополчения уже 31 год, и своим патриотическим горением наверняка мог бы претендовать на звание генерала — но, увы, так и остается майором.

Зато его все знают, и в ТВ он постоянный гость, и в интернете — рассказывает о сражениях в Украине, куда доставлены дроны, собранные на донаты, его усилиями.

Присутствуют на рекламе, однако, и весьма сомнительные с точки зрения достоверности объекты. Так, на ней изображены три сверхзвуковых истребителя НАТО и стратегический военно-транспортный самолет C-17. Вообще-то, эта техника в Национальных вооруженных силах отсутствует — однако, так сказать, в силу принадлежности к союзным войскам, ее решили присовокупить. Ну на самом деле, тогда можно было бы не останавливаться, и представить танк Abrams или бомбардировщик-невидимку B-2. Ведь с нами – весь Запад!

Кого агитируют?

Тем не менее общий контекст рекламы позволяет усомниться в умственных способностях служащих Министерства обороны, которые утвердили ее локацию. Ведь достаточно было потрудиться, вытащить свою тушку из уютного кабинета на ул. Валдемара, чтобы уяснить, что на ул. Пернавас уже несколько десятков лет функционирует подлинный (а)социальный клуб бомжей-алкоголиков.

На том месте, где в 1970-е годы была вывеска «Кировский район» с профилем знаменитого большевика, у сложенного из булыжников квадрата, образовалось устойчивое сообщество маргинальных личностей. Получая земную пищу от близлежащего монастыря, эта когорта загрязняет окружающие окрестности своей физиологией. Ни малейших попыток изменить ситуацию со стороны той же полиции самоуправления — нет.

И ежу понятно

После того как Ваш автор разместил фото потешной рекламы в социальной сети, возникла небольшая дискуссия. «Ну так армия то и придумана для люмпенов, в чем тут ошибка?» - высказалась Яна.

«Но не из тюрем же маньяков оптом набирают. Вы считаете, что в нашу армию пойдут те, кто за тарелкой монастырского супа в очереди стоит? Зачем этот вброс?» - недовольно отреагировала Нина. «Какая разница как осваивать военные деньги? Или ежи, или это для бомжей», – прокомментировал Игорь.

На самом деле, квартал принадлежащих государству (бывшие «железнодорожных») домов имеют и другую, более привлекательную сторону — выходящую на ул. Чака. Там ранее и красовались военные – красивые-здоровенные. Пока какой-то умник в погонах или без, не решил переместить рекламу аккурат над общественной помойкой, до которой Латвия довела часть своего населения. И немалую, кстати — по числу никак не меньше армии!