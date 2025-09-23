«Латыши не будут горько рыдать, если их станет меньше» – депутат об ограничениях для электросамокатов 4 3671

Наша Латвия
Дата публикации: 23.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Латыши не будут горько рыдать, если их станет меньше» – депутат об ограничениях для электросамокатов
ФОТО: LETA

Ансис Пуполс, заместитель председателя Комитета по транспорту Рижской думы (Национальное объединение) и продюсер фильмов, в передаче TV24 «Пресс-клуб» прокомментировал планы самоуправления ограничить движение электросамокатов в городе. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация нередко создаёт опасность для пешеходов и движения в целом, пишет LA.LV.

«Предпринимаются попытки как-то их упорядочить, чтобы они стояли именно в отведённых местах, но, судя по поведению пользователей, так не будет – они продолжат бросать их где попало. Часто такие пользователи наезжают на людей и тротуары, ведь по тротуару ехать удобнее, чем рисковать тем, что тебя собьёт машина», – сказал Пуполс.

Он также отметил, что электросамокаты не являются предметом первой необходимости, и их ограничение существенно не повлияет на жителей:

«Я думаю, это не товар первой необходимости, и латыши не будут горько рыдать, если этих электросамокатов станет меньше или не будет вовсе, или если их строго ограничат. Возможно, мы примем какие-то административные меры. Мы работаем над тем, чтобы их ограничить».

В качестве одного из примеров он упомянул введение ограничений на использование электросамокатов в ночное время, чтобы избежать ситуаций, когда на них катаются люди в состоянии алкогольного опьянения.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
