Жители улицы Дарзциема в Екабпилсе провели Тихую акцию с плакатами, чтобы привлечь внимание к ситуации и потребовать наказания виновного после того, как был убит семейный пёс, а также, возможно, еще несколько домашних животных. После разговора с местными жителями депутат Екабпилсской краевой думы Айварс Крапс пообещал вместе с однопартийцем, депутатом Сейма Эдмундом Зивтиньшем, рассмотреть этот вопрос «на самом высоком уровне», сообщает tv3.lv .

Вечером 18 сентября жительница Екабпилса Анта и её семья пережили событие, полностью изменившее их повседневную жизнь. Во дворе частного дома, на закрытой территории, кто-то застрелил трёхлетнего шпица по кличке Семис, любимца семьи.

Государственная полиция начала уголовный процесс — проводится расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего, а убитое животное направлено на экспертизу.

После происшествия Анта поговорила с соседями и выяснила, что также пострадали и другие домашние животные — как собаки, так и кошки — некоторые были убиты, другие получили травмы при схожих обстоятельствах.

Будучи недовольны действиями полиции, жители улицы Дарзциема 22 сентября провели Тихую акцию, разместив на своих заборах плакаты с рассказами о трагических историях домашних животных за последние годы и призывами к более активным действиям по привлечению виновных к ответственности.

На мероприятие прибыл и пообщался с жителями депутат Екабпилсской краевой думы Айвар Крапс. В своём профиле в социальной сети Facebook он опубликовал видео, в котором заявил: «К сожалению, как говорят жители этой улицы, уже 26 лет здесь расстреливают собак и кошек. Последняя жестокость произошла несколько дней назад — маленькую собачку застрелили во дворе частного дома. (...) Вся улица завешана плакатами с описаниями зверств, которые здесь происходят десятилетиями».

Крапс также отметил, что обратился к своему однопартийцу, депутату Сейма Эдмунду Зивтиньшу с просьбой «включиться в это дело».

«Он в ближайшее время обязательно приедет в Екабпилс. Мы проследим, что происходило за эти годы, как полиция рассматривала поданные заявления, и что произойдёт с этим конкретным случаем. На мой взгляд, таким зверствам, таким людям и таким действиям не должно быть места ни в нашем крае, ни в Латвии, ни в мире», — подчеркнул политик.

Жительница Екабпилса Анта подозревает в жестокости по отношению к животным мужчину, проживающего в доме напротив. По её словам, он регулярно наблюдает за её домом и двором. В окрестностях дома распространяются слухи, что 70-летний сосед хранит дома оружие, ремонтирует ружья для охотников и самостоятельно изготавливает оружие. Анта также утверждает, что однажды слышала, как мужчина в грубой форме выкрикивал что-то в адрес Семиса.

Правоохранительные органы призывают откликнуться других жителей, чьи домашние животные могли пострадать при схожих обстоятельствах, позвонив по номеру 112 или обратившись с заявлением в участок Государственной полиции.