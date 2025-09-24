Госполиция: наблюдается тенденция к формированию закрытых этнических групп

Дата публикации: 24.09.2025
LETA
Изображение к статье: Госполиция: наблюдается тенденция к формированию закрытых этнических групп

В Латвии наблюдается тенденция к формированию закрытых этнических групп среди иммигрантов, сообщил в среду представитель Управления уголовной разведки Государственной полиции (ГП) Дмитрий Вегнер в Комиссии по вопросам гражданства, миграции и сплоченности общества Сейма.

По словам полицейского, среди иммигрантов из третьих стран чаще всего в совершении преступлений попадаются представители бывших советских республик. В Европейском союзе (ЕС) термином «третья страна» обозначаются все страны, которые не являются членами ЕС, кроме Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии.

Сводные данные ВП за период с января по конец августа показывают, что «наибольшие нарушители» – это мигранты из Украины, России и Молдовы, сообщил представитель полиции.

«Если говорить о более отдаленных странах, то было выявлено 19 преступлений, совершенных гражданами Узбекистана. Далее следуют жители Азербайджана с 18 преступлениями, представители Индии с девятью преступлениями, Казахстана с 55 преступлениями, Кыргызстана с восемью, граждане Армении – восемь преступлений, граждане Таджикистана – семь, а гражданин Пакистана задержан в одном таком случае», – сообщил Вегнер.

По его словам, полиция наблюдает тенденцию к формированию закрытых этнических групп. Постепенно они увеличиваются, и в ближайшем будущем «следует рассчитывать на последствия». По оценке полицейского, система контроля над нелегальными мигрантами в Латвии не до конца продумана.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
