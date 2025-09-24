Отрасль бьёт тревогу: спортшколы заполняют случайные и немотивированные тренеры

Наша Латвия
Дата публикации: 24.09.2025
Сейчас работать спортивными педагогами (тренерами) могут как те, кто получил высшее образование, так и получившие среднее образование и сертификат после прохождения курсов, пишет Diena.

Хуже всего, что есть и те, у кого нет никакого документа об образовании.

Отрасль предлагает дифференцировать спортивных специалистов по уровню образования (в том числе по зарплате) и разрешить работать с детьми (особенно в спортивных школах, дотируемых государством) только тем, кто имеет диплом вуза спортивной педагогики.

Зарплата спортивного педагога не мотивирует, и это одна из причин, почему им нередко приходится работать в нескольких местах. Значительная часть тренеров - в предпенсионном и пенсионном возрасте, молодых специалистов недостаточно.

Сейчас есть три квалификации спортивных тренеров: А - с высшим педагогическим образованием в спортивной сфере и соответствующими достижениями воспитанников на соревнованиях высокого класса; B - с высшим педагогическим образованием в спорте; C - с освоенной программой профессионального совершенствования (курсами) и сданным экзаменом, пояснил на заседании парламентской подкомиссии по спорту президент Латвийского совета спортивных федераций (ЛССФ) Владимир Штейнбергс, добавив, что в регистр специалистов включены 5479 тренеров и еще десять человек с признанной профессиональной квалификацией, полученной за рубежом. Из них 37% имеют категорию С, 36% - категорию В, 6% - категорию А, а также 21% студентов и выпускников, выполнивших требования сертификационных правил (выпускники спортивных студий имеют право работать без сертификата пять лет после получения диплома).

К сожалению, есть большое количество несертифицированных специалистов, и нет регулирования по их надзору. В то же время действуют одинаковые правила для тренеров всех категорий.

Опасения вызывает и качество образования, и рост этических нарушений. В общеобразовательных учреждениях работают 1852 учителя на 938,26 ставки, а в спортивных школах - 2116 на 1707,48 ставки, сообщил директор департамента спорта Министерства образования и науки Александр Самойлов. Он обратил внимание на то, что и в общеобразовательных, и в спортивных школах работают примерно 1000 специалистов предпенсионного и пенсионного возраста (двое даже старше 85 лет) и в обеих сферах в общей сложности зарегистрировано 37 вакантных ставок.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
