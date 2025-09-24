Нужны ли пешеходные улицы в центре Риги за пределами Старого города? Таким вопросом в опросе заинтересовалась передача "900 секунд" ( TV3 ).

Отвечая на вопрос, следует ли, по их мнению, с учётом ситуации в Риге, какую-либо из улиц в центре города за пределами Вецриги сделать полностью пешеходной, 36% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет считают, что это было бы необходимо. Из них 14% высказались с определённым "да", а 22% заявили, что, скорее, хотели бы видеть больше пешеходных улиц.

В то же время 37% респондентов не считают, что какую-либо улицу в центре Риги за пределами Вецриги следует делать полностью пешеходной: 21% ответили "скорее нет", а 16% — решительно "нет".

Каждый четвёртый — 27% опрошенных — не выразил конкретного мнения по этому вопросу.

На вопрос, какую именно улицу в Риге следовало бы превратить в пешеходную, чаще всего жители, считающие это необходимым, указывали отрезок улицы Тербатас (38%). Также сравнительно часто назывались улицы Калькю (22%) и Кр. Барона (19%), далее следуют участки улиц Гертрудес (14%), Миера (10%), Антонияс (10%), Дзирнаву (10%) и Блаумана (8%).

2% опрошенных указали другие улицы.

1% не выбрали ни одну из перечисленных, а 26% не дали конкретного ответа на этот вопрос.