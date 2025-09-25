Что полторы сотни солдат и офицеров из Латвии забыли в Косово?

Наша Латвия
Дата публикации: 25.09.2025
BB.LV
На всех площадках ЕС и НАТО обсуждается отправка войск на помощь сражающейся Украине — хотя бы для тыловых, охранных функций, чтобы, не дай Боже, не зацепило. А вот латышские ребята засобирались в дальний путь совсем в другом направлении!

Однако у нас в государстве все делается не с кондачка — а с чувством, с мерой, с расстановкой. Декларация Кабинета Министров Эвики Силини включает в себя целый раздел – «Безопасная Латвия». В ней, в частности, значится: «Обеспечить участие НВС в международных военных миссиях и операциях, в том числе союзных военных инициативах и военных форматах».

Хрупкая и нестабильная ситуация

В этом плане официальная Рига базируется на резолюции ООН N 1244 от незапамятного 10 июня 1999 года — когда был дан ход операции НАТО под кодовым названием KFOR, Kosovo Force. «После длительного межэтнического конфликта и насилия в Балканском регионе», предполагал Запад, необходимо «создание и поддержание среды безопасности».

«Несмотря на то, что в целом политическая, экономическая, этническая и ситуация с безопасностью сегодня в Косово по сравнению с 1999 годом существенно улучшилась в связи с реализацией национальных реформ внутри страны, она остается нестабильной и хрупкой в связи с проблемами внутри государства, которые характеризуются политической поляризацией и фрагментацией, низкой эффективностью оппозиции и общественного надзора, бойкотами выборов, ограниченной эффективностью учреждений по борьбе и предотвращению коррупции и др., часто приводящими к насилию. Кроме того, его усиливает серьезная политическая напряженность с Сербией, связанная между собой с названными проблемами внутри страны. Эти соображения существенно затрудняют интеграцию Косово в Европейский союз (ЕС) и другие международные организации».

В одном строю с США

Иными словами, в случае Косово мы имеем дело с классическим failed state (провалившимся государством, англ.) Потому-то для минимального функционирования сей территории, необходимо присутствие KFOR. На сентябрь 2025 года это 4741 солдат из 28 государств НАТО и 5 стран-партнеров. Латвия тоже участвует — одной ротой легкой пехоты (от 142 до 160 человек).

При этом, из документа Министерства обороны под руководством «прогрессивного» Андриса Спрудса, вырисовывается, что для нашего государства важно принятие в ЕС — Косово, а США — важный партнер!

«Согласно приоритетам латвийского внешнеполитического сотрудничества и сотрудничества в целях развития, для Латвии в целом важна стабилизация и интеграция региона Западных Балкан в политическое, экономическое, социальное и также пространство безопасности ЕС. Создание правового и демократического государства в Косово все еще находится в процессе. Учитывая, что Косово является потенциальным присоединением страны-кандидата к переговорам с ЕС, чтобы способствовать внутренней, внешней безопасности ЕС, а также осмысленному расширению и интеграции ЕС, важно продолжать участие Латвии в KFOR, что является международным заметным и ценным вкладом в безопасность ЕС. США – многолетний, важный стратегический партнер и союзник Латвии, играющий важную роль в укреплении безопасности Латвии. Укрепление партнерства Латвии с США в этом формате важно как для укрепления региональной, так и трансатлантической безопасности. С политической точки зрения намерение Латвии продолжать оказывать поддержку стратегическому партнеру в США оценивается высоко». Ну коли Вашингтон — тады, да!

Автор - Ник Кабанов
