В 2025 году власти перестали выдавать львиную долю продуктовых наборов малоимущим. А ведь еще в бытность премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, правительство ЛР разработало План по совершенствованию системы поддержки миниимальных доходов.

На этой неделе министр благосостояния Рейнис Узулниекс (Союз «зеленых» и крестьян) докладывал правительству, что же там у нас получилось.

«Изменить принципы определения порога минимальных доходов»

Такая благородная цель изначально имелась в Плане, предполагалось «привязать их к социально-экономическим показателям, а именно в нормативных актах закрепить метод определения порога относительных минимальных доходов». Иными словами, надо понять наконец, кто в нашей благословенной Латвии настоящий бедный, а кто так, прикидывается.

Два года назад фактические цифры по республике, с коими столкнулся Минблаг, были такими:

доля лиц с доходами ниже минимальных (40% от средних) — 7,6%;

доля детей с доходами ниже минимальных — 8,4%;

доля многодетных семей с 3 и более детьми, с доходами ниже минимальных — 13,4%;

доля неполных семей с находящимися на иждивении детьми с доходами ниже минимальных — 15,9%;

индекс риска бедности (доходы ниже 60% от средних) — 21,6%.

Кстати, последний смело предполагалось за год уменьшить до 20,5 процентов. Ну это, как говорят, статистическая погрешность...

Вот что намеревался сделать Минблаг, которым в 2022-2023 гг. руководила нынешняя премьерка Эвика Силиня («Новое Единство»):

Изменить принципы определения минимальных порогов доходов, привязав их к социально-экономическому показателю, а именно закрепить в нормативных актах метод определения относительных минимальных порогов доходов;

Изменить условия пересмотра минимальных порогов доходов для обеспечения их соответствия реальной социально-экономической ситуации;

Провести оценку пенсионной политики, чтобы и в дальнейшем обеспечить развитие и долгосрочность пенсионной системы, основанной на индивидуальных взносах, а именно, подготовив предложения о минимальном принципе финансирования пенсий и изменении политики, сохранив роль внесенных за трудовую жизнь индивидуальных взносов в адекватности всех пенсий;

Оказать государственную поддержку самоуправлениям в обеспечении основных пособий социальной помощи, чтобы улучшить материальную ситуацию жителей с самыми низкими доходами, а именно, ввести софинансирование из госбюджета для самоуправлений на обеспечение пособий по основной социальной помощи — гарантированных минимальных доходов и жилищного пособия.

Нам поможет модный EUROMOD?

Оказывается, под таким названием в Департаменте фискальной политики Министерства финансов проводится «микросимуляция результатов о влиянии реформы минимальных доходов на показатели монетарной бедности и неравноправия доходов». То есть, чиновники ведомства Арвилса Ашераденса («Новое Единство») через свой микроскоп измеряют, как корчатся в муках молекулы латвийского общества... Ну и конечно, необходимо было провести «обследование Европейского Союза о доходах и условиях жизни».

Ну и что же теперь у нас с бедностью, выяснили ученые? «Наблюдаются небольшие позитивные тенденции развития и движение к намеченной цели или колебания на уровне базового значения», — констатировал Минблаг. На фоне всех проявленных государством усилий «индекс уровня бедности... сохранился на том же самом уровне, что в целом оценивается позитивно, ибо ситуация не ухудшилась».

Имеются и существенные подвижки: так, по оценке Минблага, за последние 6 лет «ситуация улучшилась для детей, неполных семей и персон пенсионного возраста». Однако, увы - «ситуация многодетных детей ухудшилась, ибо... доходы есть до минимального уровня».

Население ЛР, похоже, поняло, что на доброго дядю надеяться бессмысленно, и решило брать судьбу в свои руки: «Продолжали снижаться доходы от наемного труда, однако существенно выросла пропорция доходов от самозанятости».

В прошлом году были предприняты довольно активные шаги по преодолению бедности: размер минимальной зарплаты вырос с 620 до 700 евро; повышены все минимальные пособия и минимальные пенсии; восстановлены доплаты за стаж, накопленный до 31.12.95. Эффект, однако, оказался незначительным: «Оценивая тенденции результативных показателей, в 2024 году скорее всего они не были достигнуты».

А ведь только для реформы минимальных доходов в 2023 году были потрачены 87,5 миллиона евро из бюджета государства и 11,3 миллиона евро из бюджета самоуправлений; в 2024 году, соответственно, 106,9 миллионов и 33,4 миллиона; в 2025 году по плану должны быть 135,7 миллиона госсредств и 38,9 миллиона муниципальных.

«В результате увеличения пособия по государственному социальному обеспечению растут также вытекающие из размера этого пособия размеры пенсий и пособий — пособие ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, пособие на погребение, минимальный размер пенсий за выслугу лет ведомств, компенсация дополнительных расходов в связи с несчастным случаем на работе или профессиональным заболеванием, минимальный размер возмещения за утрату трудоспособности и др.», – обещает Минблаг.

«Чтобы не уменьшить мотивацию жителей»

На выполнение социальных обязательств властей страны ЕС и НАТО влияют самые разные факторы. Во-первых, это сама структура формирования расходной части бюджета — у нас ведь теперь все для фронта, все для победы. Во-вторых, важно ведь, чтобы людишки дергались, а не зависали на расслабоне: «Чтобы не уменьшить мотивацию людей и заинтересованность осуществлять обязательные взносы государственного социального обеспечения и участвовать в занятости».

Пенсионная система в Латвии должна обладать двумя важнейшими параметрами – «устойчивостью и финансовой долгосрочностью». В это связи равная для всех базовая пенсия — только лишь «оценивается»... Предложены несколько вариантов ее введения, прошли аж 4 дискуссии, последние 2 июня сего года на Совете по делам сениоров и 18 июня на Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам. Ожидается, что обсуждения продлятся и при диспутах проекта госбюджета до 2029 года...

Но вот что характерно для нашей республики: если в Латгалии уровень лиц с минимальными доходами хотя и самый высокий в стране, но все-таки снижается — с 2021 по 2023 годы на целых 3 процентных пункта, с 14,2 до 11,2 процента — то в столице снижение составило только 0,1 процентных пункта. То есть, в Риге уровень бедности фактически не изменился! Это, в общем, логично — если принять во внимание, что руководство крупнейшим городом восточного региона принадлежит к левоцентристским силам, а столицы – к правым.

Одновременно обращает на себя внимание, что среди лиц с минимальными доходами наибольшее количество составляют... мужчины. Их стало даже больше на 0,3 процентных пункта, всего по данным статистики 8,4%. Те же, кого принято называть «слабым полом» – только 7%.

Ну а самым распространенным случаем бедности в Латвии является — наличие нескольких детей в домохозяйстве с одним взрослым-кормильцем. Фактически, каждая шестая семья...