На кладбищах принято вести себя тихо и уважительно. Однако один мужчина, занимавшийся рытьём могил, решил продемонстрировать свою профессию широкой аудитории — на его видео запечатлены совсем иные сцены. Зрители могут увидеть не только человеческие черепа, но и другие действия, происходящие на территории кладбища, сообщает передача Degpunktā ( TV3 ).

Среди опубликованных в TikTok кадров — мятая пивная банка на фоне похоронного бюро, прыжок в свежевырытую яму и закуренная сигарета в месте, где вскоре должен быть опущен гроб. Это лишь некоторые моменты, которые мужчина разместил на своей странице.

Информацию о вызывающем поведении прислал один из зрителей Degpunktā, указав, что автор видео работает в похоронном бюро «Efeja RS». За компанию отвечает Айзкраукльское похоронное агентство, представитель которого утверждает, что с этим человеком у них нет официальных трудовых отношений.

«Знаем его, но он не наш работник. Знаю, он всякое выкладывает в TikTok — и про рыбалку, и разные шутки, но чтобы так себя вести… Я просто удивлён — с какой стати?! (...) Может, ему это кажется интересным. Я не знаю», - рассказал представитель Айзкраукльского похоронного агентства.

Представитель агентства лично знает этого своеобразного «инфлюенсера» и пообещал поговорить с ним. По его словам, такие видео вредят репутации компании.

«Всё-таки нужно соблюдать этические нормы. Я вообще считаю, что выкладывать похороны в соцсети — это неэтично. Когда человеку нужно — он найдёт информацию, можно её опубликовать на соответствующих порталах, но вот так… Я считаю, так делать не стоит», - уверен он.

Самоуправление края пояснило, что этот человек не является его сотрудником, однако его поведение совершенно не соответствует тому, как должен вести себя могильщик.

«Такое поведение абсолютно неприемлемо с этической и моральной точки зрения и, честно говоря, вызывает сильное удивление, насколько люди могут быть дерзкими. Даже трудно подобрать конкретное слово для этого. В любом случае самоуправление строго осуждает подобное поведение и может лишь призвать жителей сообщать об этом работодателям, чтобы они провели беседу и оценили, насколько такие действия сотрудника соответствуют этике и стоит ли продолжать трудовые отношения с таким человеком», - указала представитель комиссии по этике Айзкраукльского края Эвия Вецтиране.

Похоже, представитель похоронного агентства всё же сказал мужчине что-то более резкое, поскольку вскоре после разговора с Degpunktā видео были удалены из TikTok.