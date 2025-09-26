В Латвии прикрыли «Кибер ленинку» 8 1941

Наша Латвия
Дата публикации: 26.09.2025
LETA
Изображение к статье: В Латвии прикрыли «Кибер ленинку»

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) запретил доступ к веб-сайту «cyberleninka.ru», как следует из сообщения в официальном издании «Latvijas vēstnesis».

О портале NEPLP получила информацию от одного из компетентных государственных органов. Скорее всего, это Служба государственной безопасности.

Орган указал, что на сайте «cyberleninka.ru» систематически публикуется информация, соответствующая интересам агрессивной внешней политики России. На сайте доступен широкий спектр различных публикаций по политологии, истории и социологии, которые направлены против государственности стран Балтии и Украины, а также распространяют традиционные пропагандистские сообщения Кремля о фальсификации истории, возрождении нацизма и русофобии в этих странах.

Анализ ведомства показывает, что Россия уже давно целенаправленно использует академическую среду, чтобы оправдать свои действия в Украине и попытаться легитимизировать свои геополитические интересы в регионе. По его оценке, доступность такого контента в информационном пространстве Латвии создает угрозу национальной безопасности.

Поэтому учреждение призвало ограничить доступ к этому сайту.

NEPLP неоднократно принимал аналогичные решения об ограничении доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.

#пропаганда #интернет #свобода слова
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
