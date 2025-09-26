За что на Центральном рынке репрессировали украинских матрешек? 7 1092

Дата публикации: 26.09.2025
Мы уже писали, что шквал критики в адрес внешнего вида и ассортимента бывшего Овощного павильона Рижского центрального рынка не осталась незамесенной руководством города. Вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс заявил о наведении порядка и начале борьбы с символикой «страны-агрессора». Однако в результате этих действий пострадали обычные торговцы и ни в чем неповинные... украинские матрешки.

Под запрет попали товары российского производства и такие предметы, как матрёшки, которые автоматически сочли «пророссийским символом». Выяснилось, впрочем, что часть сувенирной продукции вовсе не имеет отношения к России. Об этом рассказали журналистам и блогеру Айе Нагле обескураженные и возмущённые торговцы.

«Честно скажу, мы возили матрёшек из Украины. Там их производят, там же делают роспись», — объяснила владелица одной из торговых точек. По её словам, в ходе критики в интернете внимание было заострено лишь на четырёх матрёшках из всего предлагаемого ассортимента. Как потом выяснилось, эти матрешки были вовсе не российского производства, а украинского.

Однако торговцам пришлось столкнуться с куда более жёсткой реальностью: их попросили освободить торговые места без предоставления альтернатив. Многие из них вложили крупные суммы в своё дело — от нескольких тысяч евро в ремонт, оборудование, освещение до регулярной уплаты аренды. «Если бы нам дали хотя бы месяц или два, чтобы найти решение, мы могли бы как-то справиться. Но сейчас это выглядит так, будто нас просто выгоняют», — говорит одна из предпринимательниц.

Ситуация вызвала возмущение: люди инвестировали собственные деньги в ремонт и организацию торговых точек, исправно платили налоги, но теперь рискуют остаться без работы и без какой-либо компенсации. Им также не предложили других мест для торговли.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
