В Профессиональной средней школе имени полковника Оскара Калпака разгорелся скандал — после жалоб учащихся были отстранены два инструктора, сообщают Новости ТВ3 . Ученикам предоставлена психологическая и социально-педагогическая поддержка. Тем временем Министерство обороны распорядилось провести внутренний аудит.

Руководство школы получило жалобы от двух учащихся о возможных действиях инструкторов, которые, по предварительным данным, не соответствуют стандартам профессиональной этики и ценностям. Оба инструктора были немедленно отстранены от исполнения своих обязанностей, начата служебная проверка. Школа сотрудничает с правоохранительными органами.

«Также незамедлительно ученикам была обеспечена психологическая и социальная поддержка», — рассказал заместитель директора школы Калпака Андис Абелитс.

На вопрос о том, идет ли речь об эмоциональном или физическом насилии и в чём именно суть инцидента, он отказался давать конкретные пояснения: «Подробностей до окончания проверки не предоставлю, позже всё станет известно и, скорее всего, будет обнародовано».

Отвечая на вопрос, были ли ранее сигналы относительно этих инструкторов, Абелитс сказал:

«Это было неожиданностью и для руководства школы».

Оба отстранённых инструктора в школу больше не приходят, для них организована работа из дома. Ученики, подавшие жалобы, продолжают обучение. Министр обороны поручил также провести внутренний аудит для выяснения фактических обстоятельств.

Министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные) также не раскрыл подробности произошедшего:

«Я бы не хотел вдаваться в детали, пока идёт расследование. Оно идёт своим чередом. Всё основано на сообщениях от учащихся. [TV3: Сколько было жалоб?] Два учащихся — это первый такой случай в школе. Мы отреагировали незамедлительно, но всё это — пока предварительно. Мы не можем обвинять вовлечённые стороны, поэтому и необходима проверка».

Профессиональная средняя школа имени полковника Оскара Калпака — это среднее учебное заведение с военной направленностью. Помимо общеобразовательных предметов, в ней особое внимание уделяется физической подготовке молодёжи и развитию лидерских навыков. Школа была основана в 2021 году, в настоящее время в ней обучаются 115 учеников.