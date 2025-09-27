Вера: православные отмечают Воздвижение Креста Господня

Наша Латвия
Дата публикации: 27.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вера: православные отмечают Воздвижение Креста Господня

Православные верующие в субботу отмечают один из великих двунадесятых праздников - Воздвижение Животворящего Креста Господня, который установлен в память обретения и воздвижения Креста Христова.

Это знаменательное событие связано с прекращением римским императором Константином Великим гонений на христиан в начале IV века. Однажды накануне решительной битвы Константин Великий и все его войско увидели на небе знамение Креста с надписью "Сим побеждай".

В следующую ночь императору явился Сам Иисус Христос с Крестом в руке и сказал, что этим знамением он победит врага. Иисус Христос повелел сделать воинское знамя с изображением святого Креста.

Поиски креста

Константин исполнил повеление Божье и победил врага. Он принял христиан под свое покровительство и объявил веру Христову господствующей. Равноапостольный царь Константин захотел построить храмы Божии на священных для христиан местах рождения, страдания и воскресения Господа Иисуса Христа и найти Крест, на котором был распят Спаситель. Исполнить желание царя взялась его мать, святая равноапостольная царица Елена.

В 326 году царица Елена отправилась в Иерусалим. Разыскивая Животворящий Крест, она расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время ее поиски оставались безуспешными. Наконец ей указали на одного старого еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест брошен в пещеру и завален землей, а сверху выстроен языческий храм. Когда откопали пещеру, то нашли в ней три креста и отдельно от них лежащую дощечку с надписью "Иисус Назорей, Царь Иудейский".

Находка и чудо

Чтобы узнать, на каком из трех крестов был распят Спаситель, патриарх Макарий поочередно стал подносить кресты к тяжелобольной женщине.

От двух крестов не произошло никакого чуда, когда же возложили третий крест, то она тотчас исцелилась. Случилось, что в это время несли тело для погребения. Тогда стали возлагать кресты и на умершего. Когда возложили третий крест, покойный ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден Животворящий Крест. От стечения множества народа не все могли видеть и целовать Крест Господень, тогда патриарх Иерусалимский Макарий поднялся на возвышенное место и воздвигнул Крест так, чтобы народ мог его видеть.

Царица Елена часть Креста Господня принесла своему сыну, а другую часть оставила в Иерусалиме. Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме великолепный храм в честь Воскресения Христова. Построил также храмы на Елеонской горе, в Вифлееме и Хевроне.

Богослужение Воздвижения имеет ряд особенностей. Вечером накануне праздника священник кладет украшенный цветами Крест на престол и ставит перед ним зажженную свечу. Украшается Святой Крест зеленью и цветами в знак того, что через него дарована людям вечная жизнь. Начинается всенощное бдение - торжественные вечерня и утреня. За вечерним богослужением бывает вынос Креста для поклонения.

По церковному уставу в день Воздвижения устанавливается однодневный пост в воспоминание крестных страданий Иисуса Христа.

Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
