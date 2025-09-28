В Латвии более 15 000 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет не зарегистрированы ни в одном учебном заведении.

Для примерно 4000 из них отсутствует достоверная информация - предполагается, что часть находится за границей. Латвийское радио посвятило это теме передачу «Atvērtie faili» («Открытые файлы»).

Социальные эксперты отмечают тревожную тенденцию: число подростков, преждевременно покидающих школу, растёт. Одним из факторов называют запрет исправлять неудовлетворительные оценки, что усиливает тревожность и приводит к уходу из учебного процесса.

Неизвестно точное количество детей и подростков, которые фактически не учатся. Часть из них уезжает за границу или формально остаётся в системе образования, но школу не посещает.

Причины кроются не столько в нежелании учиться, сколько в эмоциональных трудностях, давлении со стороны взрослых, проблемах в семье и буллинге.

Ситуацию усугубляет и отношение отдельных педагогов, а также нехватка поддержки в школах.

По оценке Госслужбы качества образования (Izglītības kvalitātes valsts dienests - IKVD), достоверные данные есть примерно лишь о 11 000 подростков - они находятся за пределами страны. Ещё около 4000, среди которых много украинских беженцев, формально числятся в Латвии, однако их фактическое местонахождение остаётся неизвестным.