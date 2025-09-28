На повышение доступности среды и физической безопасности в Большом зале концертного зала "Дзинтари" планируется потратить миллион евро, в том числе привлечь финансирование Европейского фонда регионального развития, свидетельствует информация на сайте Юрмальского самоуправления.

Юрмальская дума поддержала заявку ООО "Dzintaru koncertzāle" на финансирование Европейского фонда регионального развития, которое планируется в размере 85% от общих расходов на проект, или 850 000 евро.

Цель проекта - обеспечить доступность концертного зала Дзинтари для различных малообеспеченных групп населения, пенсионеров и особенно людей с ограниченными возможностями путем реконструкции инфраструктуры для улучшения условий пребывания зрителей, артистов и работников на территории концертного зала "Дзинтари".

В ходе работ по улучшению инфраструктуры должны быть соблюдены установленные принципы использования и сохранения концертного зала "Дзинтари".

Если проект будет поддержан и реализован, будут проведены объемные работы по ремонту инфраструктуры концертного зала и его территории. Планируется, что проект будет реализован до 31 декабря 2029 года.