Новый порядок въезда в Латвию: будут собирать отпечатки пальцев

Наша Латвия
Дата публикации: 30.09.2025
BB.LV
С 12 октября 2025 года во всех пунктах пересечения границы Латвии начнёт действовать новая Система въезда/выезда (IIS) для граждан третьих стран, путешествующих с целью краткосрочного пребывания, сообщает Погранохрана.

IIS будет регистрировать биометрические данные граждан третьих стран (отпечатки пальцев и изображение лица), данные из проездного документа и даты поездок.

Внедрение IIS будет происходить поэтапно, а её полноценное функционирование будет обеспечено только к 10 апреля 2026 года. До этого времени при пересечении внешних границ Латвии и других европейских стран гражданам третьих стран по-прежнему будут ставиться штампы о въезде и выезде в паспорта, а также регистрироваться данные о поездке в IIS.

Кроме того, в переходный период не будет работать автоматический калькулятор дней пребывания. Такой подход позволит обеспечить постепенный переход и даст пунктам пограничного контроля возможность полностью адаптироваться к новой системе.

Полное внедрение функционала IIS во всех европейских странах после 10 апреля 2026 года позволит отказаться от штампов в паспортах и наладить электронный обмен информацией о путешественниках между государствами — членами ЕС.

Система постепенно будет внедрена в 29 европейских странах.

