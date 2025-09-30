По инфарктам и инсультам опять среди лидеров 3 437

Дата публикации: 30.09.2025
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваниях в нашей стране в разы выше, чем в большинстве стран ЕС.

Экономист и статистик Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис на своей страничке в социальной сети facebook приводит данные eurostat - статистического агентства Евросоюза по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в странах ЕС.

Увы, и по этому негативному показателю мы среди лидеров или точнее - замыкаем первую тройку стран с самой большой смертностью от данных заболеваний. Хуже только в Болгарии и Румынии.

Литва на сей раз недалеко ушла от Латвии - четвертое место по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Лишь немного лучше показатели у Эстонии - 8-е место.

Самая низкая смертность от болезней сердца и сосудов в странах Бенилюкса, а также в Испании и Дании. Меньше же всего от инфарктов и инсультов умирают во Франции.

Автор - Абик Элкин
