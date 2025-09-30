В каждой третьей школе переход на преподавание только на латышском языке сталкивается со значительными трудностями, говорится в отчете Государственной службы качества образования (ГСКО).

Учебным заведениям сложно создать латышскую среду, поскольку одних уроков латышского языка недостаточно для изучения языка. Необходимо повседневное общение на латышском языке между учителями, учениками и родителями, а также учебные материалы, способствующие развитию языковых навыков, утверждает ГСКО.

Наблюдения за уроками по-прежнему показывают, что некоторые учителя, для которых латышский язык не является родным, испытывают трудности с выражением и допускают языковые ошибки.

Это влияет на общую образовательную среду, на восприятие учителями поддержки, которую нужно оказывать детям и подросткам, и на неформальное общение вне уроков, отмечают в службе.

В докладе также делается вывод о том, что учебные заведения для нацменьшинств фактически не полностью перешли на компетентностный подход, поэтому учебный процесс лишь частично отвечает показателям современного и эффективного урока, а также интересам и потребностям учащихся.

В 2024/2025 учебном году из государственного бюджета образовательным учреждениям было выделено дополнительно 2 миллиона евро на привлечение ассистентов преподавателей, логопедов и языковых терапевтов, а также учителей групп продленного дня.

Агентство латышского языка предлагает методические указания для учителей, работающих в лингвистически неоднородной среде, а также мероприятия по развитию профессиональных компетенций учителей.