Кредитовать стали охотнее. К чему бы это?

В этом году значительно активизировалось кредитование – существенно вырос остаток выданных предприятиям кредитов, также продолжает расти активность в сфере жилищного кредитования – помимо сравнительно большой активности по пересмотру ранее выданных ипотечных кредитов домохозяйствам в июле и августе выдан рекордный объем новых жилищных кредитов. При этом процентные ставки по новым жилищным кредитам гораздо ближе к среднему показателю еврозоны, что позволяет ипотечному кредитованию в Латвии процветать. Такую оптимистическую картину на сайте Банка Латвии (БЛ) makroekonomika. Lv рисует экономист БЛ Матисс Мирошниковс.

Остаток кредитов домохозяйствам в августе вырос на 8.9% (по сравнению с августом прошлого года) и составил 6.6 млрд евро. Остаток кредитов, выданных предприятиям, за год вырос на 18.6% и достиг 6.4 млрд евро. Для домохозяйств существенно — на 8.6% к августу прошлого года — вырос остаток жилищных кредитов, и это самый стремительный прирост ипотечного кредитования в Латвии за долгое время. Объем вновь выданных ипотечных кредитов в июле и августе был рекордным. Это объясняется как привлекательными процентными ставками (не только более низким EURIBOR, но и меньшими добавленными ставками банков), так и более активной конкуренцией между банками. Летом жители продолжали перекредитовывать свои ипотечные кредиты – хотя активность пересмотра была немного ниже, чем весной, она по-прежнему была довольно большой. Несколько замедлился рост остатка потребительских кредитов (11.6% в августе по сравнению с августом прошлого года). В кредитовании предприятий рост в Латвии в этом году был одним из самых стремительных среди стран еврозоны — прирост наблюдался в различных отраслях, например, в энергетике, обрабатывающей промышленности, секторе недвижимости и др., и росли объемы как долгосрочных, так и краткосрочных займов. Продолжают расти и вклады домохозяйств и нефинансовых предприятий. Темп прироста остатка вкладов домохозяйств держался чуть ниже 10% уже несколько месяцев подряд, в августе он вырос на 9.8% и составил 11.7 млрд евро.

Вклады нефинансовых предприятий были более нестабильными – после падения в мае они к августу восстановились и составили неполные 7.5 млрд евро (на 4.1% больше, чем в прошлом году).

Во втором квартале отношение кредитов к внутреннему валовому продукту (ВВП) существенно улучшилось, достигнув 30.3% ВВП, и ожидается, что в этом году этот показатель продолжит увеличиваться, так как темп роста кредитования сейчас существенно опережает рост народного хозяйства. Значительный рост выданных предприятиям кредитов заставляет надеяться, что и рост экономики может немного ускориться.