С сегодняшнего дня к Электронной декларационной системе (EDS) Службы государственных доходов (СГД) можно будет подключиться только с использованием одного из надёжных средств электронной идентификации, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

Доступ к EDS будет возможен, например, с помощью квалифицированной версии "Smart-ID", электронной идентификационной карты (eID), безопасной электронной подписи ("eParaksts" или "eParaksts mobile") или определённых интернет-банков, поддерживающих соответствующую аутентификацию.

Выданные СГД имя пользователя и пароль по-прежнему смогут использовать только иностранцы, не имеющие юридической связи с Латвией и не имеющие возможности получить eID-карту для иностранцев, а также пользователи Электронной системы обработки данных таможни (EMDAS) для подачи таможенных деклараций.

В связи с этим всем остальным пользователям EDS, ранее использовавшим имя пользователя и пароль СГД, необходимо подготовиться к грядущим изменениям и начать использовать один из квалифицированных идентификационных средств.

Бухгалтерам-аутсорсерам и другим поставщикам финансовых услуг следует убедиться в возможности подключаться к EDS с использованием одного из квалифицированных электронных идентификационных инструментов, а также проверить, зарегистрировали ли клиенты их как пользователей своих профилей в EDS и уполномочили ли на подготовку или подачу документов, если это необходимо.

Предприниматели могут уполномочить бухгалтера-аутсорсера как в электронном виде через EDS, так и лично — в любом клиентском центре СГД или в едином центре обслуживания клиентов государства и самоуправлений по всей Латвии. Нотариальное заверение доверенности не требуется.

Указанные изменения связаны с тем, что политика безопасности государственных информационных систем предусматривает внедрение аутентификации пользователей только с использованием квалифицированных средств во всех государственных системах с повышенными требованиями безопасности, поясняет СГД.

В настоящее время 99,1% услуг СГД доступны в электронном виде — через EDS или связанную с ней систему EMDAS для выполнения таможенных обязательств и получения услуг.