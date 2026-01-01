Снег и гололедица сегодня утром затрудняют движение на многих участках главных и региональных автодорог Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в ГАО «Latvijas valsts ceļi».

Снежные участки дорог очищаются и посыпаются противогололёдными материалами. Для улучшения условий движения в дорожных работах задействованы 59 единиц зимней техники.

Затруднённые условия движения на государственных главных автодорогах зафиксированы на всём протяжении Таллиннского шоссе (A1), на участке Видземского шоссе (A2) от Риги до Рауны, на участке Валмиерского шоссе (A3) от Мурьяни до Стренчи, а также на окружных дорогах Риги — (Саласпилс–Балтезерс) (A4) и (Саласпилс–Бабите) (A5).

Также осложнено движение на участке Даугавпилсского шоссе (A6) от Риги до Ницгале, на участке Баускского шоссе (A7) от Йенчи до Гренцтале, на Елгавском шоссе (A8), Вентспилсском шоссе (A10), на участке Лиепайского шоссе (A9) от Риги до Скрунды, на дороге Лиепая–граница с Литвой (Руцава) (A11), на Резекненском шоссе (A12) и окружной дороге Резекне (A15), а также на участке автодороги граница с Россией (Гребнево) – Резекне – Даугавпилс – граница с Литвой (Медуми) (A13) от Рушеницы до Резекне.

На региональных автодорогах затруднено движение по всей территории Латвии, за исключением окрестностей Кулдиги, Смилтене и Даугавпилса.

О затруднённых условиях движения и других наблюдениях, связанных с дорогами и движением транспорта, жители призываются информировать «Latvijas valsts ceļi» по круглосуточному бесплатному телефону 80005555, а также в аккаунтах предприятия в социальных сетях X и Facebook.