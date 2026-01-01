Сегодня вступает в силу порядок, предусматривающий повышение вознаграждения для членов муниципальных избирательных комиссий и комиссий избирательных участков, пишет ЛЕТА.

До сих пор почасовая тарифная ставка для председателя участковой избирательной комиссии составляла от 10 до 15 евро, для секретаря комиссии — от 9 до 13 евро, а для члена комиссии — от 8 до 10 евро.

Согласно новому порядку, размер вознаграждения председателю, секретарю и членам избирательной комиссии определяется, применяя соответствующий коэффициент к базовой месячной зарплате, установленной в Законе о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений.

Установлено, что почасовая тарифная ставка члена комиссии не может превышать базовую месячную зарплату, умноженную на соответствующий коэффициент: для председателя комиссии — 0,012–0,014, для секретаря комиссии — 0,0102–0,012, для члена комиссии — 0,007–0,0096.

Базовая зарплата на 2026 год составляет 1237,06 евро. Таким образом, в 2026 году председатели избирательных комиссий будут зарабатывать 15–17 евро в час, секретари — 13–15 евро в час, а члены комиссий — 9–12 евро в час.

Одновременно, учитывая фискальные возможности государственного бюджета, компенсация за питание для членов избирательных комиссий во время голосования и подсчёта голосов увеличена не будет и останется прежней — 11 евро.

Как поясняют разработчики поправок, успешное и качественное проведение выборов всё больше зависит от информационных технологий, которые обеспечивают более быструю обработку результатов голосования, расширяют возможности голосования для избирателей и усложняют процедуры, выполняемые членами комиссий. В связи с этим возрастает необходимость привлекать к работе на выборах более квалифицированных специалистов.