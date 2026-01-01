С 1 января начинается новая жизнь: у кого-то – по плану, у кого-то – потому что "так получилось" (новогодние чудеса все же никто не отменял, верно?), у кого-то – по желанию. Своему или чужому. Будем же надеяться, что ваша жизнь, наши дорогие читатели, изменится к лучшему.

Пенсии

Повышаются минимальные размеры пенсий и пособия по государственному соцобеспечению. Государственное агентство социального страхования (VSAA) разъясняет, кого затронут эти нововведения и кто получит выплаты по-новому уже в январе.

Минимальные пенсии и прибавки

пенсии по возрасту будут 187 евро (ранее 166 евро);

пенсии по потере кормильца на ребенка до 7 лет – 213 евро (ранее 189), с 7 лет – 255 евро (ранее 266).

Размер государственного пособия социального обеспечения для лиц с инвалидностью 1-й и 2-й группы, как и ранее, зависит от занятости: неработающим назначается доплата.

Примеры расчета минимальных пенсий

При наступлении пенсионного возраста может оказаться, что у вас стаж есть, но недостаточный. Или взносы социального страхования за него вносились очень маленькие. В таких случаях пенсионеру назначается минимальная пенсия.

Как производятся расчеты:

путем применения коэффициента 1,2 к базе расчета минимальной пенсии по старости (в обычном случае 213 евро, для лиц с инвалидностью с детства 255 евро) и увеличения суммы на 2% от базы расчета минимальной пенсии по старости за каждый следующий год страхового стажа, превышающий необходимый для назначения пенсии по старости (20 лет).

Если страховой стаж в Латвии:

не менее 20 лет (или, если пенсия назначена до 31 декабря 2025 года с меньшим страховым стажем, необходимым для назначения пенсии по старости) – то минимальный размер пенсии по старости не может быть меньше 255,60 евро (213 × 1,2)

21 год и более, то минимальный размер пенсии по старости увеличивается на 4,26 евро за каждый год страхового стажа, для лиц с инвалидностью с детства — на 5,10 евро за каждый год страхового стажа

для лиц с инвалидностью с детства — 306,00 евро (255 × 1,2).

Пособия

Участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и семье умершего участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – 187 евро в месяц,

на погребение в случае смерти члена семьи, находившегося на иждивении застрахованного лица – 561 евро (3 × 187), если иждивенец умер 1 января или позднее,

на погребение в случае смерти безработного – 561 евро (3 × 187), если безработный умер 1 января или позднее,

возмещение вреда (за несчастные случаи на работе до 1 января 1997 года) для лиц, которым оно установлено в размере государственного пособия социального обеспечения – 187 евро в месяц,

пособие по безработице – 60% от двойного размера госпособия социального обеспечения (60% от 374 евро), Пособие в новом размере будет выплачиваться за период безработицы с 1 января.

Выплаты по-новому: кто получит уже в январе

Пересчитанные ГАСС минимальные пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца, которые выплачиваются за текущий месяц, а также минимальные страховые выплаты клиенты получат уже в январе.

Государственные пособия социального обеспечения и пенсии по потере кормильца, которые выплачиваются за предыдущий месяц, за январь будут выплачены в феврале.

Что нужно учитывать:

за текущий месяц выплачиваются пенсии по потере кормильца, назначенные до 31 декабря 2020 года и выплата которых продолжается без перерыва;

за предыдущий месяц выплачиваются пенсии по потере кормильца, назначенные с 1 января 2021 года.

Вырастет "порог" гарантированного минимального дохода

С 1 января 2026 года станет выше "порог" гарантированного минимального дохода (ГМД, GMI), а также "пороги доходов" для признания домохозяйств малообеспеченными и нуждающимися.

Порог ГМД в 2026 году:

187 евро для первого или единственного человека в домохозяйстве (ранее 166 евро);

131 евро для других лиц в домохозяйстве (ранее 116 евро).

Статус нуждающегося домохозяйства

для первого или единственного человека в домохозяйстве – 425 евро (ранее 377 евро);

для других лиц в домохозяйстве – 298 евро (ранее 264 евро).

Статус малообеспеченного домохозяйства

зависит от конкретных самоуправлений, но порог должен быть не выше 80% медианного дохода, но не ниже порога дохода нуждающегося домохозяйства;

для первого или единственного человека в домохозяйстве – 680 евро (ранее 604 евро),

для других лиц в домохозяйстве – 476 евро (ранее 423 евро).

Напомним: статусы нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства дают возможность получить помощь от самоуправлений на оплату жилья и медицины, право на продуктовые наборы, снижение счетов за электроэнергию, налоговые льготы до 90%, освобождение от возмещения судебных расходов, бесплатную государственную юридическую помощь и т.д.

Помощь семьям

Пособие по уходу за ребёнком сократили до 1,5 лет (ранее 2 лет), но его размер вырастет с 171 до 298 евро в месяц,

единовременное пособие при рождении ребёнка – 600 евро (ранее 421,17),

пособие на ребёнка 16-20 лет сохранится, если ребенок учится в колледже, в вузе очно и не вступил в брак,

пособие опекуну на содержание ребёнка до 7 лет – 390 евро в месяц (ранее 215 евро), на ребёнка 7-18 лет – 468 евро в месяц (ранее 258 евро),

вознаграждение за уход за усыновленным ребёнком – 1041 евро в месяц (70% от средней заработной платы, облагаемой соцвзносами). Если вознаграждение было назначено в 2025 году и его выплата продолжится в следующем году, то оно будет 956 евро в месяц. Сейчас минимальный размер такого вознаграждения — 171 евро в месяц.

вознаграждение опекуна – 298 евро в месяц (ранее 54,07 евро).

Поправки к Закону о государственном социальном страховании предусматривают, что за неработающих опекунов из госбюджета будут уплачиваться взносы на обязательное страхование - пенсию, возможную безработицу или инвалидность.

пособие на усыновление за ребёнка до 7 лет – 195 евро в месяц (ранее 107,5 евро), за ребёнка 7-18 лет – 234 евро в месяц (ранее 129 евро);

единовременное вознаграждение за усыновление ребёнка – 2433 евро (ранее 1422,87 евро).

пособие для работающих родителей сохранится в прежнем размере – 75%.

Меньше платить нельзя

С 1 января минимальная зарплата составит 780 евро (ранее 740 евро).

В Министрстве благосостояния назвали этот шаг важным сигналом для более чем 100 тысяч человек, получающих "минималку" за свой труд.

А Министерство финансов напоминает: "В сфере рабочей силы, продолжая ранее начатые изменения, в следующем году необлагаемый подоходным налогом с населения (ПНН) минимум увеличится на 40 евро и составит 550 евро в месяц, увеличив таким образом нетто-доходы работающих".

По данным ЦСУ за 2025й год в Латвии в среднем 117 895 работников (15,3%) получали минимальную зарплату или ниже. Тремя годами ранее этот показатель был на 4,1 процентного пункта выше (19,4%).

Алименты

В 2026-м году в связи с ростом минимальной зарплаты до 780 евро вырастет и размер минимальных алиментов:

на каждого ребёнка с рождения до 7 лет – 25% от "минималки", или 195 евро в месяц;

на каждого ребёнка 7-18 лет – 30% от "минималки", или 234 евро в месяц.

Если родитель по каким-либо причинам не платит алименты хотя бы в минимальном размере, установленном государством, то другой родитель или опекун, а также ребенок, который достиг совершеннолетия и продолжает получать основное, среднее, профессиональное или специальное образование до 21 года, имеет право обратиться в администрацию Гарантийного фонда содержания (ГФС, UGF) о выплате алиментов из денег Госбюджета.

1 января 2026 года вступят в силу поправки к Регламенту Кабинета министров No 616, которые предусматривают увеличение выплат из фонда на 30 евро.

155 евро за каждого ребёнка с рождения до 7 лет (сейчас 125 евро);

180 евро на каждого ребёнка в возрасте 7-18 лет (сейчас 150 евро);

180 евро для взрослого человека 18-21 года, если он или она продолжает получать базовое образование, среднее образование, профессиональное или специальное образование (сейчас 150 евро).

При этом стоит учитывать: выплаты из фонда осуществляются за предыдущий месяц, поэтому повышенные алименты за январь будут выплачены в феврале 2026-го года.

Вырастут счета за электричество

С 1 января 2026 года у многих жителей Латвии станут больше счета за электроэнергию. Государство перестанет оказывать помощь по ограничению резкого роста тарифов для частных лиц, что повлияет на счета за услуги распределения для наиболее распространенных подключений частных пользователей с мощностью от 16 до 25 ампер и тарифным планом Pamata/Базовый.

Расчеты: сколько придется платить

для домохозяйств с однофазным подключением ежемесячный платеж за поддержание мощности в зависимости от выбранной мощности, с января увеличится на 0,20–1,26 евро в месяц (без учета НДС),

для домохозяйств с трехфазным подключением – на 1,92–3,50 евро (без НДС),

изменения не затронут домохозяйства, на которые государственная поддержка не распространялась, то есть, подключения с мощностью 32 А и выше, и юридических лиц.

Кто будет получать помощь и сколько

защищенные пользователи электроэнергии – малоимущие или малообеспеченные лица, многодетные семьи или семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, лица с первой группой инвалидности:

нуждающееся или малообеспеченное домохозяйство (лицо) – 20 евро;

большая семья – 25 евро;

семья (лицо), ухаживающего за ребёнком с инвалидностью – 20 евро;

лица с инвалидностью группы I или его опекун – 20 евро;

Вырастут счета за газ

С 1 января 2026 года вступят в силу новые тарифы на услуги системы распределения природного газа АО Gaso, утверждённые Комиссией по коммунальным услугам (Регулятора).

для домохозяйств, использующих газ для приготовления пищи в среднем плата вырастет на 0,60 евро (без учёта НДС),

для пользователей с газовым отоплением увеличение до 5 евро (без учёта НДС) в месяц, что зависит от объёма потребляемого газа.

В Риге подорожает вывоз мусора

В Риге дважды за последние три месяца поднимаются тарифы на вывоз мусора: в октябре на 1%, а с 1 января – на 2,1%–2,41% в зависимости от зоны обслуживания.

С чем связан рост цен?

По официальной версии с 1 октября рост цен связан с ростом расходов на управление отходами, попросту говоря – увеличением зарплат. А с 1 января цены вырастут "из-за повышения затрат на захоронение бытовых отходов, включая налог на природные ресурсы".

с 1 октября плата за управление несортированными бытовыми отходами – до 27,38 евро за кубометр в зависимости от того, какая компания и из какого района Риги вывозит мусор.

С1 января плата повысится до 28,25 евро за кубометр.

Вырастут цены на письма и посылки

С 1 января тарифы Latvijas pasts на универсальную почтовую услугу вырастут на 9%:

цена отправления самой востребованной услуги – внутреннего простого письма весом до 20 граммов по Латвии – будет 2.35 евро (ранее 2,30 евро)

тарифы на трансграничные отправления увеличатся на 15%, скидка на заказные, отслеживаемые или застрахованные отправления при их оформлении на сайтах manspasts.lv и mans.pasts.lv будет 0,46 евро без НДС,

стоимость отправки заказной внутренней посылки весом до 1 кг будет 7,01 евро (ранее 6,82 евро), за каждый следующий кг – доплата 1,25 евро,

стоимость отправления застрахованной внутренней почтовой посылки весом до 1 кг будет 8,39 евро (ранее с 6,87 евро) и за каждый следующий кг – доплата 1,25 евро.

Подорожает тепло в Юрмале, Екабпилсе и других городах

Юрмала: тариф на тепловую энергию Jurmalas siltums с 1 января 2026 года вырастет и составит 86,8 евро за мегаватт-час (МВтч) без НДС (хотя тариф Jurmalas siltums с 1 ноября 2025 года был 80,93 евро за МВтч, с 1 декабря он увеличился до 86,34 евро за МВтч).

Екабпилс: тариф на тепловую энергию компании Jēkabpils siltums увеличится на 4% с 1 января 2026 года – до 80,71 евро за мегаватт-час (МВт·ч). А с 1 октября 2026 года окончательный тариф на тепловую энергию Jēkabpils siltums составит 84,21 евро за МВт·ч.