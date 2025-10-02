В прошлом году латыши в 83,4% случаев вступали в брак с представителем своей национальности. За десять лет эта доля увеличилась на 3,7 процентных пункта, констатирует ЦСУ.

Достаточно распространенные в прошлом межнациональные барки становятся историей – сегодня идти по жизни удобнее с соотечественницей (соотечественником).

Правда, многие далеко не уходят. По количеству разводов на 1000 жителей в 2023 году Латвия лидировала в странах Евросоюза – 2,8 развода на 1000 жителей. Для сравнения: самый низкий показатель разводов был в ЕС в Ирландии – 0,7 расторжений браков на 1000 жителей.

Зато и свадьбы гуляют в Латвии часто. Количество браков на 1000 жителей в Латвии относительно высоко по сравнению с другими странами ЕС – в 2023 году на 1000 жителей приходилось 5,6 брака, что ставит Латвию на третье место после Кипра (8,9 на 1000 жителей) и Румынии (5,8). Наименьшее количество браков в Италии – 3,1 на 1000 жителей.

Впрочем, уже скоро свадебные тамады в Латвии могут остаться без работы. Доля детей и подростков (0-14 лет) в общей численности населения Латвии с 2015 года сократилась на 16 800 или 5,7 процентных пунктов – на начало 2025 года в стране оставалось 280 900 детей или 15,1% от общей численности населения.