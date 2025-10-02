Baltijas balss logotype
Латыши предпочитают латышек: особенности национального бракосочетания 7 1155

Наша Латвия
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латыши предпочитают латышек: особенности национального бракосочетания

В прошлом году латыши в 83,4% случаев вступали в брак с представителем своей национальности. За десять лет эта доля увеличилась на 3,7 процентных пункта, констатирует ЦСУ.

Достаточно распространенные в прошлом межнациональные барки становятся историей – сегодня идти по жизни удобнее с соотечественницей (соотечественником).

Правда, многие далеко не уходят. По количеству разводов на 1000 жителей в 2023 году Латвия лидировала в странах Евросоюза – 2,8 развода на 1000 жителей. Для сравнения: самый низкий показатель разводов был в ЕС в Ирландии – 0,7 расторжений браков на 1000 жителей.

Зато и свадьбы гуляют в Латвии часто. Количество браков на 1000 жителей в Латвии относительно высоко по сравнению с другими странами ЕС – в 2023 году на 1000 жителей приходилось 5,6 брака, что ставит Латвию на третье место после Кипра (8,9 на 1000 жителей) и Румынии (5,8). Наименьшее количество браков в Италии – 3,1 на 1000 жителей.

Впрочем, уже скоро свадебные тамады в Латвии могут остаться без работы. Доля детей и подростков (0-14 лет) в общей численности населения Латвии с 2015 года сократилась на 16 800 или 5,7 процентных пунктов – на начало 2025 года в стране оставалось 280 900 детей или 15,1% от общей численности населения.

#демография #свадьба
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    3-го октября

    Дельный совет для молодых латышей, работающих за границей - берегите заработанные деньги, ибо как только у вас появляются деньги – появляются женщины, появляются женщины – исчезают деньги. Исчезают деньги – исчезают женщины. Исчезают женщины – появляются деньги. Если из этого замкнутого круга убрать женщин – деньги будут всегда.

    20
    3
  • Л
    Латтоптун
    2-го октября

    Пусть выбирают...Что толку? Недавно была статья, что латышки не хотят рожать... Всё равно, нация быстро исчезает. И это факт. Гууд бай...

    34
    4
  • bt
    bory tschist
    2-го октября

    ... пoчти 40 лет живу в Германии, и пытался найти в "знакомствах" латышку (сам из Латвии, говорю и пишу по - латышски, английски, немецки и русски) кроме молчания (иногда – хамствa c финансовыми запросами) никаких ответов "не поступало", видимо, величиe слишком глубоко заселo в ...

    32
    8
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    2-го октября

    Вам не нужна латышка. Вам вообще вредно размножаться.

    30
    5
  • SK
    Soglasen Klassnij
    bory tschist
    2-го октября

    Если за столько лет не нашлась вторая половинка, то скорее всего проблема в том кто ищет...или это ему просто не надо

    15
    3
  • Вк
    Виардо кузнецова
    2-го октября

    У меня трагедия вокруг одни латышки, не найти сыну вторую половину, может украинка найдется. У нас латышский город.

    30
    10
  • Мп
    Мимо проходил
    Виардо кузнецова
    2-го октября

    Пусть едет в Ригу или Д-пилс. Там можно не только русских с украинками найти, но и вполне симпатичные негритянки с индусками встречаются. :)

    37
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Атмосфера в школе хорошая» — директор 13-й средней опровергла критику
Изображение к статье: «Атмосфера в школе хорошая» — директор 13-й средней опровергла критику
Публичный спор индийца и отца 11-летней девочки высветил новую проблему
Изображение к статье: Публичный спор индийца и отца 11-летней девочки высветил новую проблему
Для людей или против них? Жители указывают на абсурдность нового веломаршрута в Иманте
Изображение к статье: Для людей или против них? Жители указывают на абсурдность нового веломаршрута в Иманте
Пассажиров ждут серьезные изменения в движении поездов из Риги до Тукумса
Изображение к статье: Пассажиров ждут серьезные изменения в движении поездов из Риги до Тукумса
Изображение к статье: Многие расстройства личности сначала воспринимаются как капризы. Эксклюзив!
Хулиган или больной? Трудные подростки Латвии часто нуждаются в лечении 2 256
Изображение к статье: Пятница не принесёт изменений в погоде
Пятница не принесёт изменений в погоде 105
Изображение к статье: Сентябрь этого года - четвертый самый теплый за всю историю наблюдений в Латвии
Сентябрь этого года - четвертый самый теплый за всю историю наблюдений в Латвии 170
Изображение к статье: Мэр Риги требует запретить двухколесные Ride Mobility, на которых погибают дети
Мэр Риги требует запретить двухколесные Ride Mobility, на которых погибают дети 6 360

