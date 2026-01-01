Крупнейшие торговые центры сегодня работают по сокращённому графику или будут закрыты, выяснило агентство ЛЕТА.

Магазины и пункты обслуживания в торговых центрах «Akropole Alfa» и «Akropole Rīga» сегодня будут частично закрыты — работать будут только отдельные категории магазинов и сервисов.

Магазин «Rimi» в «Akropole Alfa» сегодня открыт с 11:00 до 21:00. В то же время «Maxima XXX» в «Akropole Rīga» будет закрыта.

Торговый центр «Origo» также будет частично закрыт — там будут работать только некоторые магазины и поставщики услуг. В частности, «Rimi Hyper» в «Origo» будет открыт с 11:00 до 22:00. Информационный центр «Origo» сегодня не работает.

Торговые центры «Spice» и «Spice Home» сегодня будут закрыты. Магазин «Rimi» в «Spice» будет открыт с 11:00 до 21:00.

Торговый центр «Domina Shopping» и расположенный в нём магазин «Maxima XXX» сегодня закрыты.

Торговый центр «Galerija Centrs» сегодня также закрыт. Магазин «Rimi» в этом центре работает с 11:00 до 20:00.

Магазин «Stockmann» сегодня будет закрыт.

Торговый центр «Rīga Plaza» и находящийся в нём магазин «Maxima XXX» сегодня также не работают.