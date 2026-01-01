С этого года во второй раз подряд значительно увеличивается государственная пошлина за оформление паспорта и удостоверения личности (eID-карты), сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции (УГМД).

Согласно принятым 10 декабря 2024 года постановлениям Кабинета министров, предусмотрено поэтапное повышение государственных пошлин за оформление паспорта и удостоверения личности.

С 1 января государственная пошлина за выдачу паспорта в течение 10 рабочих дней составляет 50 евро, а в течение двух рабочих дней — 75 евро.

За выдачу удостоверения личности (eID-карты) в течение 10 рабочих дней теперь нужно заплатить 30 евро, а за срочное оформление в течение двух рабочих дней — 45 евро.

В соответствии с решением о поэтапном повышении пошлин, с 1 января по 31 декабря 2025 года пошлина за выдачу паспорта составляла 44 евро (в течение 10 дней) и 70 евро (в течение двух дней). За оформление eID-карты в 2025 году пошлина составляла 25 евро и 40 евро соответственно.

Сохраняются все действующие льготы на получение удостоверяющих личность документов для детей и молодежи до 20 лет, пенсионеров, а также лиц с инвалидностью I и II группы. Для этих категорий граждан с 1 января 2026 года пошлина за оформление паспорта в течение 10 рабочих дней составит 25 евро, а eID-карты — 15 евро.

Согласно утверждённым в 2024 году правилам, с 1 января 2025 года пошлина за оформление удостоверения личности для иностранца составит 170 евро, а за выдачу вида на жительство — 45 евро (в течение 10 рабочих дней) или 80 евро (в течение двух рабочих дней).

Если документы на оформление удостоверяющего личность документа были поданы и пошлина оплачена до 31 декабря 2025 года, но сам документ получен после 1 января, применяется пошлина, действовавшая на момент подачи документов.

Однако начиная с 1 января 2026 года при оформлении паспорта и eID-карты будут применяться новые ставки государственной пошлины.