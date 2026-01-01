Baltijas balss logotype
Птицей 2026 года объявлен воробьиный сыч — самая маленькая сова Латвии 0 1480

Наша Латвия
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Птицей 2026 года объявлен воробьиный сыч — самая маленькая сова Латвии
ФОТО: pixabay

Привлекая внимание к важности старовозрастных лесов, Латвийское орнитологическое общество (ЛОО) выбрало птицей 2026 года воробьиного сыча (Glaucidium passerinum) — самую маленькую сову Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в организации.

Хотя популяция воробьиного сыча в целом по Европе остаётся стабильной, а в некоторых странах даже увеличивается, мониторинг хищных птиц, проводимый ЛОО в Латвии, указывает на сокращение численности этого вида. За последние 20 лет численность сыча в Латвии сократилась на 45%, в результате чего он признан находящимся под угрозой исчезновения на национальном уровне и включён в Красную книгу Латвии.

Как рассказал председатель правления ЛОО Виестурс Керус, воробьиный сыч оказался в непростой ситуации: в долгосрочной перспективе на него, как и на многие северные виды, могут повлиять климатические изменения, но в настоящее время основную угрозу представляет утрата и деградация среды обитания — в частности, вырубка старых лесов, которую, по его словам, порой необоснованно оправдывают стремлением смягчить последствия климатических изменений.

Воробьиный сыч, длина тела которого составляет 16–17 см, а размах крыльев — около 35 см, обитает в смешанных и хвойных лесах. Особенно важной древесной породой для него является ель, создающая тенистые участки, подходящие для укрытий и охоты. Гнёзда сыча чаще всего находят в дуплах осин. Наиболее благоприятной для него средой обитания являются старые сплошные лесные массивы. Кроме того, этот вид чувствителен к беспокойству в период гнездования, подчёркивают в ЛОО.

В Латвии допускается создание микрозаказников для защиты воробьиного сыча, однако, по словам ЛОО, большинство мест его обитания в настоящее время не имеют достаточного уровня охраны.

Также в организации отмечают, что максимально допустимая площадь микрозаказника — 10 гектаров — недостаточна даже для защиты территории гнездования одной пары. Тем не менее даже такие небольшие участки играют важную роль в сохранении старовозрастных лесов.

Учитывая специфические требования вида к среде обитания и слабую защиту таких биотопов, основной угрозой воробьиному сычу ЛОО называет существующую лесохозяйственную практику — вырубку старых лесов, их фрагментацию сплошными вырубками, а также проведение лесозаготовок в сезон гнездования, что не только нарушает покой птиц, но и уничтожает их гнёзда.

Поэтому в 2026 году организация сосредоточит внимание на защите воробьиного сыча и других видов, связанных со старыми лесами — как посредством инициатив по улучшению законодательства и регулирования в области лесного хозяйства, так и через предложения по охране конкретных, особо ценных природных территорий.

Воробьиный сыч — оседлый вид, однако вне сезона гнездования может перемещаться за пределы своей территории и даже выходить за границы леса. Поскольку его излюбленная добыча — мелкие птицы, его иногда можно увидеть у кормушек. Если вам посчастливится встретить воробьиного сыча в природе, ЛОО призывает зарегистрировать наблюдение на портале Dabasdati.lv.

В ближайшее время общество объявит конкурс рисунков, посвящённый птице 2026 года.

Акция «Птица года», начатая ЛОО в 1996 году, проходит уже в 31-й раз.

#Латвия #экология
