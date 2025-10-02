В прошлом месяце средняя температура воздуха в Латвии составила +14,7 градуса, что на 2,4 градуса выше нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Таким образом, этот сентябрь стал четвертым самым теплым за всю историю наблюдений с 1924 года. Самым теплым сентябрь был в прошлом году, когда среднемесячная температура воздуха достигла +16,1 градуса. Сентябрь 2023 года стал вторым самым теплым сентябрем в истории, а третий самый теплый месяц начала осени был в 1934 году.

Самая высокая температура воздуха в прошлом месяце была +28,2 градуса 6 сентября в Руиене, а самая низкая -1,8 градуса 29 сентября в Зосени.

До 22 сентября температура каждый день превышала норму, побив восемь рекордов тепла, а последние дни месяца были прохладнее обычного.

Среднее количество осадков в сентябре составило 44,7 миллиметра, или 73 % от нормы. Больше всего осадков выпало в Руцаве, где выпало 99,7 миллиметра, а в Дагде выпало меньше всего осадков - 13,6 миллиметра.

В сентябре в Курземе и центральной части страны засуха и влажность воздуха были в основном в пределах нормы, в других районах погода была сухой. На нескольких наблюдательных пунктах в Алуксне, Гулбене, Резекне, Дагде и Ливанах сентябрь был чрезвычайно сухим.

Средняя относительная влажность воздуха в Латвии в сентябре составила 82 % - от 78 % в Риге до 85 % в Колке. Самые сильные порывы ветра - 25,1 метра в секунду - наблюдались 16 сентября в Лиепайском порту.