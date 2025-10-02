В пятницу в Латвии местами возможен кратковременный дождь, в основном в восточной части страны, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая и переменная облачность, больше облаков будет в Латгале. Ночью и утром местами ожидается туман.

Температура воздуха ночью опустится до -2...+5 градусов, днем поднимется до +8...+13 градусов.

Будет дуть слабый ветер

В Риге к концу рабочей недели увеличится облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха опустится до +4 градусов ночью и 0...+2 градусов в пригородах, днем потеплеет до +11...+12 градусов.