Муж втихаря набрал долгов. Должна ли жена их отдавать? 1 779

Наша Латвия
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Муж втихаря набрал долгов. Должна ли жена их отдавать?
ФОТО: LETA

«Муж без ведома жены и, естественно, без ее поручительства, набрал долгов - под расписки у знакомых, «быстрые» кредиты и т. д., Сейчас супруга намерена подать на развод. Если будет происходить раздел имущества, будут ли таким же образом (пополам) делиться и эти кредиты?»

Валтерс Бергс, юрист:

– Согласно статье 96. Гражданского Закона, по обязательствам, принятым супругами совместно для нужд семьи или общего хозяйства, они отвечают своим общим имуществом, а при недостаточности общего имущества каждый – своим отдельным имуществом.

Согласно статье 99. Гражданского Закона, по обязательствам, принятым одним из супругов на свой счёт или без согласия другого супруга, этот супруг отвечает в первую очередь своим отдельным имуществом, а если его имущества недостаточно – своей долей в общем имуществе супругов.

Таким образом, если один из супругов не знал о долгах второго супруга, то он по ним не отвечает. Однако при этом нужно понимать, что если брак не расторгнут и происходит взыскание долга с мужа, то, согласно статье 570. ч.1. Гражданского процессуального закона, взыскание обращается на имущество физического лица (в данном случае супруга), включая его долю в общем имуществе, а в отдельных случаях, предусмотренных законом, – на общее имущество супругов.

В то же время жена (в том числе и в будущем) может защитить своё раздельное имущество, заключив и зарегистрировав брачный договор о разделе имущества.

Автор - Марина Блументаль
