Синдром дефицита внимания и гиперактивность распространен у 44,9% «проблемных» школьников Латвии, которые стали предметом исследования Фонда поддержки детей. Еще 31,9% детей имеют нарушения аутического спектра. Прочим диагноз не установлен – недообследованы.

Легче избавиться

То, за что учащихся наказывают в школах – определяется их диагнозом, однако «информация о нарушениях и их видах недостаточна и труднодоступна», констатировали 57 экспертов из сферы образования, социальных служб, полиции государства и самоуправлений. В качестве респондентов участвовало 399 родителей со всей Латвии, отвечавших на вопросы о своих чадах.

И вот какие выводы сделали по итогам: «Оказывающим услуги (социальным службам, семейным врачам, управлениям и учреждениям образования) недостает знаний, чтобы оказывать полноценную поддержку детям с нарушениями поведения и трудностями общения. Педагогам не хватает знаний и наблюдается желание «избавиться» от детей со специальными потребностями».

Нет практической поддержки

В школах ЛР, выявило исследование, не хватает ассистентов и других специалистов. «Недостатки системы поддержки не позволяют родителям продолжать трудовой путь, создавая финансовые и социальные трудности. Родители чувствуют себя выгоревшими и брошенными наедине с трудностями ребенка, усугубляемыми негативным отношением общества. Специалистам, да и родителям, не хватает практической поддержки».

В качестве рекомендации выдвинули идею создание «единой, доверенной национальной платформы информации», в которой будут обобщены данные по всем нарушениям – от диагностики до правовых аспектов. Для родителей и детей с нарушениями должны быть более доступны консультации, дневные центры, групповая терапия. В образование будущих педагогов должны быть введены курсы по работе с «трудной» целевой группой.

Мина замедленного действия

Ну и – «способствовать пониманию нарушений поведения, развеивая стереотипы и снижая негативное отношение». То есть, если увидите невинную подростковую шалость - не спешите осуждать. Ведь это детки с особыми надобностями!

Разумеется, все это не исключительно латвийская проблема, и даже не характерная для Восточной Европы – феномены заброшенных детей и тинейджеров широко освещены в мировой литературе от «Карлсона» до «Над пропастью во ржи». Только вот в нашем случае все отягощается тотальным господством социальных сетей; этническим разделением; военной истерией.

И, кстати, именно строящийся правящей коалицией «бюджет безопасности» не позволит выделить должных средств на вывод тысяч подрастающих латвийцев из зоны риска. Хотя наличие массы молодых людей с девиантным поведением – это мина с замедленным действием.