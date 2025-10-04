Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Жуткая ситуация на улицах Риги!» Крик жителей взбудоражил соцсети 5 953

Наша Латвия
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сегодня взять скутер в прокат в Латвии может любой подросток - даже не имея прав и не зная правил дорожного движения

Сегодня взять скутер в прокат в Латвии может любой подросток - даже не имея прав и не зная правил дорожного движения

ФОТО: Facebook

В Риге произошла трагедия: две 13-летние девочки на самокате SIA "Ride" (Ride Mobility) - которая после смерти подростков и шума в СМИ предпочла проигнорировать требования PTAC и продолжила прокат скутеров, - погибли на переезде в Иманте под колесами поезда.

Почему несовершеннолетние люди могут так просто арендовать скутер и поехать на нем куда угодно даже не имея прав, пользуясь чужой кредитной карточкой и даже не зная правил дорожного движения? Кто ответит в случае катастрофы? Об этом спорят жители Латвии в соцсетях:

"Люди! Моему сыну 25 лет. Живет в Великобритании. В прошлом году был в Риге. Он удивился, что у нас в Латвии так легко взять скутер или самокат - там формальные требования, так как эти компании зарабатывают деньги в основном на несовершеннолетних подростках, которые и являются основными пользователями этого транспорта. Так вот, мы с ним вчера обсуждали эту трагедию. Он сказал, что в Великобритании с этим очень строго: у малолеток НЕТ ШАНСОВ завести левый аккаунт и обмануть систему", - поделилась Мария.

"В Риге любой может взять самокат или скутер даже не зная правил движения: поехать по тротуару, распугивая пешеходов. Выезжать то на дорогу вместе с автомобилями, то снова возвращаясь на тротуар - настоящая езда без правил. И никто не проверяет. Полиция не видит этого, не штрафует. Компания по прокату также зарабатывает деньги на подростках, не будут же они бороться против своих прибылей? А сколько людей, простых пешеходов, попадают в больницы когда на них наезжает такой подросток на скутере или самокате, не говоря уже о самих "водителях" которые ездят без шлемов, без прав, как хотят, как им нравится - вот результат", - написал Янис.

"Конечно, детей жаль, но разве сначала в школе и с родителями не стоило бы обсудить правила дорожного движения?! Я живу рядом со школой и вижу, как школьники ездят на велосипедах, самокатах, роликах и мопедах в школу и обратно — по проезжей части на заднем колесе, вдвоём на самокате, ведут велосипед, глядя в телефон, или просто соревнуются, кто быстрее поедет или выше подпрыгнет на велосипеде/самокате... С любой стороны может кто-то выбежать или что-то выехать — и совсем немного нужно, чтобы произошла очередная беда! И вовсе не нужен поезд, если на самокате выскочить посреди перекрёстка прямо перед машиной...", - высказался Динарс.

"Родителям этих подростков также плевать, где их дети ездят, с какой скоростью. Часто даже помогают оформить нелегальные аккаунты с помощью своих прав и кредитной карты, а пользуется этим подросток который даже не знает правил дорожного движения. В случае трагедии родители плачут горькими слезами, а публика бьется в истерике - как же так? Это просто ужас, когда люди верят в розовых единорогов и сказочных лабубу, не понимая, что в реальном мире надо знать правила дорожного движения и строго их соблюдать", - уверен Марис.

«В школах надо не разную бесполезную хрень учить, а первым делом правила дорожного движения, чтобы заложить фундамент в детях и это им сильно поможет в дальнейшей жизни, жить в безопасности и не подвергать риску людей вокруг», - считает Алекс.

"Родители, а вы знаете как и где гуляют ваши 12-13 летние дети? Трагедия произошла между двух крупных жилмассивов. И ехали девочки из одного в другой. Не слишком ли далеко от дома в этом возрасте, и тем более одни?" - спрашивает Арнис.

"Самокаты, скутеры, наушники - а потом "вдруг"... Никаких правил вождения, никаких правил вообще. По правилам надо смотреть в обе стороны и это ПЕРЕХОД, а не переезд = слезать с транспорта и его переходить", - написал Андрей.

"Так стоп. То есть то, что 2 девочки ездили обе на одном скутере, это некого не смутило? И то что 12-13 летние дети могут на них кататься, это некого не смущает?" - спрашивает Василий.

"Эта фирма по прокату после запрета не приостановила деятельность - но продолжила работу и сдачу самокатов и скутеров - деньги на крови для них не пахнут. Грозят им теперь штрафом после шума в медиа. Полная жесть" - указал Андрис.

"Многим комментаторам тяжело понять что проблема не в транспорте, а в людях. Существуют законы и правила эксплуатации транспорта, соблюдение которых минимизируют риски. Если человек не соблюдает правила эксплуатации он ставит под угрозу свою безопасность и безопасность окружающих, а значит может быть обвинён. Если родители своим детям не объяснили как правильно пользоваться самокатами это очевидная вина родителей, а не только самокатов. При этом конкретно в данном случае к сожалению, правила использования были нарушены многократно", - уверен Вилис.

"Если люди не понимают как обращаться с прокатным транспортом, значит надо запретить его. Жили раньше без этого", - написала Мара.

"Что мы делаем со своими детьми и чему учим, как взрослое поколение, если они не замечают поезд???? Насколько наши дети не внимательны, чтобы не увидеть и не услышать движущуюся многотонную махину…", - поделилась Вика.

"Железнодорожный переезд - зона повышенного риска, стой и жди, пока не поднимут шлагбаум, только тогда можно продолжать движение", - высказался Евгений.

"В этой ситуации, жаль ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО только машиниста. Он единственный,кто не мог предотвратить эту трагедию и будет жить с этим всю оставшуюся жизнь!!! Машинисту желаю, не сходить с ума, продолжать работать, он ни в чем не виноват! Роковое стечение обстоятельств", - написала Клеопатра.

"Не смотрите в телефоны и не одевайте наушники, когда вы на улице - поговорите со своими детьми. Это уже как болезнь, и не только у подростков", - подчеркнула Жанна.

Напомним, на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей, чтобы пользоваться арендованными электросамокатами могли только лица с 18 лет.

Читайте: После гибели двух девочек собирают подписи за ужесточение правил для арендованных скутеров и самокатов

Читайте нас также:
#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
4
0
1
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • З
    Злой
    4-го октября

    По поводу ужаса и несовершенолетия - при СССР, права на мопед с 14 лет, на мотоцикл с 16 лет, на машину с 18 лет, сигареты с 16 лет, алкоголь с 21 года, уголовная ответственность с 14 ле и все были живы и здоровы, почему сейчас нужно быть старым пьнём чтобы сесть за руль этой медленной табуретки?

    45
    14
  • Ш
    Шурик
    Злой
    4-го октября

    Допустим алкоголь с 18 ... А про остальное с транспортом правильно написано , что необходимы ПРАВА ... а то ведь СЕЙЧАС даже элементарных вещей не знают не зависимо от возраста ( в т.ч. пешеходы ) .

    23
    3
  • З
    Злой
    Злой
    4-го октября

    Алкоголь был с 21 года, я паспорт старшего брата показывал, ему уже было 21, мне далеко нет, с 18- ти это уже не при СССР было.

    0
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го октября

    Знакомый рассказал, как один дядька, на окраине города, схватил малолетнего самокатчика за ухо. Отобрал у него самокат и выбросил его в кусты, потом не отпуская уха пошёл с ним по улице, дойдя до следующих кустов, развернул этого малолетку, не отпуская его уха и с размаху отвесив ему мощный пендель, пошёл дальше. Если у родителей до воспитания не доходят руки, то использование ноги, в качестве меры воспитания вполне себе подходит.

    54
    8
  • NB
    Nose Bose
    4-го октября

    вообще-то, по договору с банком вы не можете передавать свою банковскую карту кому угодно. Так что подростки, пользующиеся этими сервисами фактически пользуются картой незаконно. Крики жителей, как всегда, крики идиотов :)

    28
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Буллинг в школе. История одного подростка
Изображение к статье: Буллинг в школе. История одного подростка
Йогурт с буквой Е или А? В Латвии предлагают маркировать полезность еды прямо в магазине
Изображение к статье: Йогурт с буквой Е или А? В Латвии предлагают маркировать полезность еды прямо в магазине
Данные по транзакциям карт жителей Латвии: куда ездили и сколько тратили
Изображение к статье: Данные по транзакциям карт жителей Латвии: куда ездили и сколько тратили
Учащимся из нелатышской среды по-прежнему трудно дается изучение латышского
Изображение к статье: Учащимся из нелатышской среды по-прежнему трудно дается изучение латышского
Изображение к статье: А разве это не взятка? В сети разгорелась горячая дискуссия о подаркам учителям
А разве это не взятка? В сети разгорелась горячая дискуссия о подаркам учителям 3 231
Изображение к статье: Самоуправления выплатили жилищные пособия на 30,6 млн евро
Самоуправления выплатили жилищные пособия на 30,6 млн евро 103
Изображение к статье: Сегодня небо будет затянуто тучами
Сегодня небо будет затянуто тучами 101
Изображение к статье: Вышла замуж «по расчету»: кому в наследство достанется дом в Риге - вдове или сироте? Эксклюзив!
Вышла замуж «по расчету»: кому в наследство достанется дом в Риге - вдове или сироте? 254

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 9
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 10
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 35
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
В мире
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda 23
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В мире животных
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку 18
Изображение к статье: Почему перед дождем хочется спать?
Дом и сад
Почему перед дождем хочется спать? 23
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 9
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 10
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео