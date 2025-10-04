В Риге произошла трагедия: две 13-летние девочки на самокате SIA "Ride" (Ride Mobility) - которая после смерти подростков и шума в СМИ предпочла проигнорировать требования PTAC и продолжила прокат скутеров , - погибли на переезде в Иманте под колесами поезда.

Почему несовершеннолетние люди могут так просто арендовать скутер и поехать на нем куда угодно даже не имея прав, пользуясь чужой кредитной карточкой и даже не зная правил дорожного движения? Кто ответит в случае катастрофы? Об этом спорят жители Латвии в соцсетях:

"Люди! Моему сыну 25 лет. Живет в Великобритании. В прошлом году был в Риге. Он удивился, что у нас в Латвии так легко взять скутер или самокат - там формальные требования, так как эти компании зарабатывают деньги в основном на несовершеннолетних подростках, которые и являются основными пользователями этого транспорта. Так вот, мы с ним вчера обсуждали эту трагедию. Он сказал, что в Великобритании с этим очень строго: у малолеток НЕТ ШАНСОВ завести левый аккаунт и обмануть систему", - поделилась Мария.

"В Риге любой может взять самокат или скутер даже не зная правил движения: поехать по тротуару, распугивая пешеходов. Выезжать то на дорогу вместе с автомобилями, то снова возвращаясь на тротуар - настоящая езда без правил. И никто не проверяет. Полиция не видит этого, не штрафует. Компания по прокату также зарабатывает деньги на подростках, не будут же они бороться против своих прибылей? А сколько людей, простых пешеходов, попадают в больницы когда на них наезжает такой подросток на скутере или самокате, не говоря уже о самих "водителях" которые ездят без шлемов, без прав, как хотят, как им нравится - вот результат", - написал Янис.

"Конечно, детей жаль, но разве сначала в школе и с родителями не стоило бы обсудить правила дорожного движения?! Я живу рядом со школой и вижу, как школьники ездят на велосипедах, самокатах, роликах и мопедах в школу и обратно — по проезжей части на заднем колесе, вдвоём на самокате, ведут велосипед, глядя в телефон, или просто соревнуются, кто быстрее поедет или выше подпрыгнет на велосипеде/самокате... С любой стороны может кто-то выбежать или что-то выехать — и совсем немного нужно, чтобы произошла очередная беда! И вовсе не нужен поезд, если на самокате выскочить посреди перекрёстка прямо перед машиной...", - высказался Динарс.

"Родителям этих подростков также плевать, где их дети ездят, с какой скоростью. Часто даже помогают оформить нелегальные аккаунты с помощью своих прав и кредитной карты, а пользуется этим подросток который даже не знает правил дорожного движения. В случае трагедии родители плачут горькими слезами, а публика бьется в истерике - как же так? Это просто ужас, когда люди верят в розовых единорогов и сказочных лабубу, не понимая, что в реальном мире надо знать правила дорожного движения и строго их соблюдать", - уверен Марис.

«В школах надо не разную бесполезную хрень учить, а первым делом правила дорожного движения, чтобы заложить фундамент в детях и это им сильно поможет в дальнейшей жизни, жить в безопасности и не подвергать риску людей вокруг», - считает Алекс.

"Родители, а вы знаете как и где гуляют ваши 12-13 летние дети? Трагедия произошла между двух крупных жилмассивов. И ехали девочки из одного в другой. Не слишком ли далеко от дома в этом возрасте, и тем более одни?" - спрашивает Арнис.

"Самокаты, скутеры, наушники - а потом "вдруг"... Никаких правил вождения, никаких правил вообще. По правилам надо смотреть в обе стороны и это ПЕРЕХОД, а не переезд = слезать с транспорта и его переходить", - написал Андрей.

"Так стоп. То есть то, что 2 девочки ездили обе на одном скутере, это некого не смутило? И то что 12-13 летние дети могут на них кататься, это некого не смущает?" - спрашивает Василий.

"Эта фирма по прокату после запрета не приостановила деятельность - но продолжила работу и сдачу самокатов и скутеров - деньги на крови для них не пахнут. Грозят им теперь штрафом после шума в медиа. Полная жесть" - указал Андрис.

"Многим комментаторам тяжело понять что проблема не в транспорте, а в людях. Существуют законы и правила эксплуатации транспорта, соблюдение которых минимизируют риски. Если человек не соблюдает правила эксплуатации он ставит под угрозу свою безопасность и безопасность окружающих, а значит может быть обвинён. Если родители своим детям не объяснили как правильно пользоваться самокатами это очевидная вина родителей, а не только самокатов. При этом конкретно в данном случае к сожалению, правила использования были нарушены многократно", - уверен Вилис.

"Если люди не понимают как обращаться с прокатным транспортом, значит надо запретить его. Жили раньше без этого", - написала Мара.

"Что мы делаем со своими детьми и чему учим, как взрослое поколение, если они не замечают поезд???? Насколько наши дети не внимательны, чтобы не увидеть и не услышать движущуюся многотонную махину…", - поделилась Вика.

"Железнодорожный переезд - зона повышенного риска, стой и жди, пока не поднимут шлагбаум, только тогда можно продолжать движение", - высказался Евгений.

"В этой ситуации, жаль ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО только машиниста. Он единственный,кто не мог предотвратить эту трагедию и будет жить с этим всю оставшуюся жизнь!!! Машинисту желаю, не сходить с ума, продолжать работать, он ни в чем не виноват! Роковое стечение обстоятельств", - написала Клеопатра.

"Не смотрите в телефоны и не одевайте наушники, когда вы на улице - поговорите со своими детьми. Это уже как болезнь, и не только у подростков", - подчеркнула Жанна.

Напомним, на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей, чтобы пользоваться арендованными электросамокатами могли только лица с 18 лет.

