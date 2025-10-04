Baltijas balss logotype
После гибели двух девочек собирают подписи за ужесточение правил для арендованных скутеров и самокатов

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: По нынешним правилам взять самокат и скутер легко, бросить где угодно также легко - любому подростку...

По нынешним правилам взять самокат и скутер легко, бросить где угодно также легко - любому подростку...

ФОТО: bb.lv

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей, чтобы пользоваться арендованными электросамокатами могли только лица с 18 лет.

Представителем инициативы является Екабс Паулс Акерманис.

Инициатива предусматривает введение обязательной проверки личности пользователей с помощью eID-карты или паспорта с верификацией по фотографии. По мнению Акерманиса, поставщики услуг аренды электросамокатов и других легких транспортных средств обязаны внедрить в своих приложениях технические решения для контроля возраста.

Также Акерманис считает, что необходимо предусмотреть ответственность для компаний, если они не проверяют возраст пользователей или допускают возможность обойти систему, и ввести штрафы для тех, кто умышленно регистрируется с данными других лиц, чтобы обойти возрастные ограничения.

Таким образом, по мнению автора инициативы, удастся сократить число дорожно-транспортных происшествий, травм и смертельных случаев с участием несовершеннолетних, у людей будет уверенность в том, что эти услуги регулируются и контролируются, а родители будут спокойны, что их дети не смогут воспользоваться электросамокатами и электровелосипедами напрокат без разрешения.

Как сообщалось, 1 октября в Риге возле станции Иманта погибли две девочки 2012 года рождения, которые ехали на электровелосипеде "Ride Mobility" и попали под поезд. Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) распорядился приостановить деятельность компании по аренде электровелосипедов, а мэр Риги Виестурс Клейнбергс призвал дать оценку ее деятельности. В пятницу ЦЗПП сообщил, что применит к "Ride Mobility" административное наказание за то, что компания не приостановила деятельность в соответствии с требованием центра.

Напомним, в четверг, 2 октября, Центр защиты прав потребителей (PTAC) принял решение приостановить услуги оператора шеринга скутеров и электосамокатов компании «Ride Mobility» (SIA "Ride"). Такое решение последовало после призыва мэра Риги Виестура Клейнберга оценить деятельность предприятия, что, в свою очередь, было связано с гибелью двух девочек 2012 года рождения, которые, используя устройство «Ride Mobility», попали под поезд в Иманте. В пятницу PTAC сообщил, что наложит на «Ride Mobility» административное взыскание за то, что компания не приостановила деятельность в соответствии с требованием PTAC.

PTAC призвал всех потребителей, особенно молодежь и их родителей, ответственно пользоваться средствами совместного транспорта, соблюдая правила и законы, установленные поставщиками услуг. Также PTAC напомнил, что использование электросамокатов и других средств микромобильности без должной подготовки и проверки возраста может представлять серьезные риски как для самих пользователей, так и для окружающих. В соцсетях латвийцы выразили свое возмущение действиями компании SIA "Ride".

Ранее 1 октября у железнодорожной станции Иманта произошёл трагический инцидент: под поезд попали две девочки, ехавшие на арендованном скутере. Скорая помощь сообщила, что ещё до прибытия медиков одна из девочек скончалась на месте. Три бригады медиков пытались спасти вторую, однако полученные травмы оказались слишком серьёзными.

Читайте: «Позор! Плевали они на запреты в Латвии и жадно делают деньги на подростках» - возмущены в соцсетях

#латвия
(5)
  • З
    Злой
    4-го октября

    Если эти красные медленные каракатицы признают мопедами, то там и каска обязательна, и где её хранить, думаю судьба тогда как у Скока будет- никто не воспользуется их услугами и бизнес придётся закрыть.

    1
    1
  • NB
    Nose Bose
    4-го октября

    кстати, там и не было услышано мнение родителей двух девочек. А именно - как они воспитывали их, что допустили подобное?

    4
    2
  • З
    Злой
    Nose Bose
    4-го октября

    В данном случае нашли крайнего- прокат, если бы они ехали на обычном велике, то все веломагазины закрыли? А мне кажется, наш, т.н. "мэр" сильно увлёкся борьбой с российским товаром на центральном рынке, с матрёшками, что в его голову, если это можно назвать головой, не доходит, что в городе не должно быть переездов которые легко пересекаются, расписание не должно быть таким, что едут 2 поезда одновременно, пусть хотя бы в Юрмалу съездит- там много лет переезды с лабиринтом! Пусть и дальше матрёшка и занимается, умник!

    8
    1
  • JL
    Janina LV
    4-го октября

    На велосипедах и мотоциклах гибнут постоянно. Алкоголь и сигареты уносят жизни в Латвии ежедневно. Если такие правильные, то почему суд по делу обрушения Максимы идет бесконечно....?

    11
    1
  • З
    Злой
    4-го октября

    Понятно, что средств мобильности больше не будет, достаём свои машины и создаём загазованность и пробки, лично я не собираюсь участвовать в какой - то идентификации и просто удаляю все приложения связанные с микромобильностью, с понедельника я снова за рулём авто, к пробкам +1 водитель.

    9
    1
Видео