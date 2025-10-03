Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Позор! Плевали они на запреты в Латвии и жадно делают деньги на подростках» - возмущены в соцсетях 4 405

Наша Латвия
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Место трагедии. Фото: скриншот видео Eugene Osipov / Facebook

Место трагедии. Фото: скриншот видео Eugene Osipov / Facebook

В соцсетях недовольны жадностью и беспринципностью компании по прокату самокатов и скутеров "RIDE Mobility" (SIA "Ride").

Несмотря на скандал после трагической гибели двух 13-летних девочек у станции Иманта - которые ехали на прокатном скутере, - компания "Ride Mobility" (SIA "Ride") продолжила свою деятельность несмотря на запрет Центра по защите прав потребителей (ЦЗПП). В латвийском сегменте соцсетей крайне недовольны таким подходом управленцев данного предприятия.

"Каждый день вижу подростков которые ездят на этих скутерах без правил. Не имея прав на вождение данного транспортного средства. Паркуют их как хотят. Рискуют своими и жизнями других людей на дорогах Латвии. Но компания грубо наплевала даже на запрет латвийского Центра по защите прав потребителей на осуществление деятельности, что показывает: жадные, беспринципные люди, которых волнуют только деньги, циничные твари", - пишет Янис в соцсети Facebook.

"Задолбали. Постоянно кидают эти скутеры. Паркуют прямо на тротуаре, что люди пройти не могут. В центре Риги ездят без правил, как по дорогам, так и по пешеходным тротуарам. Беспредел", - возмущен Андрей.

"Только жесткие проверки и контроль данных шарашкиных контор остановят это безобразие. Сколько еще подростков должно погибнуть на этих самокатах и скутерах? И это еще называется Европа... Посмотрите на Париж, где прокатные консервные банки запретили совсем", - поделился мнением Алекс.

"Во всех развитых городах Евросоюза давно уже введен жесткий контроль и ограничения на прокат скутеров и электросамокатов. Но латвийских городов в этом списке нет, отдыхают и рижские депутаты - все видимо ждали большой трагедии, которые разлетится по всем СМИ и в соцсетях. Но даже при таком шуме Ride Mobility продолжили наживаться на подростках и осуществлять прокат несмотря на запрет, и это говорит о многом, люди никого не волнуют - волнуют лишь прибыли", - считает Мара.

"У них в Риге большое лобби. Плевать им на копеечные для них штрафы", - пишет Анна.

"Рига входит в топ городов, где большое количество пострадавших людей - как на самокатах, так и среди пешеходов", - полагает Райвис.

"Ждали этого случая? Предвидеть было нельзя? Но и здесь прокатчики отличились продолжив делать деньги на крови? Позор! Плевали они на запреты в Латвии и жадно делают деньги на подростках. А родители, что дают детям документы для оформления липовых аккаунтов, получается тугие на голову соучастники", - уверена Мария.

Представитель Государственной полиции Лина Багдонe отметила, что этот транспорт можно рассматривать как велосипед. Согласно статье 24, часть 4 Закона о дорожном движении, участвовать в движении на велосипеде самостоятельно разрешено лицам в возрасте от 10 до 17 лет,в случае, если у них есть права на велосипед или любой другой вид транспортного средства.

В СМИ эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис подчеркнул, что независимо от марки или цвета этих транспортных средств, заключать договоры аренды сейчас могут только совершеннолетние. Тем не менее на улицах часто можно видеть подростков за рулём таких транспортных средств, что означает, что взрослые делятся своими аккаунтами, за что несут полную ответственность.

Напомним, 1 октября у железнодорожной станции Иманта произошёл трагический инцидент: под поезд попали две девочки, ехавшие на арендованном скутере. Скорая помощь сообщила, что ещё до прибытия медиков одна из девочек скончалась на месте. Три бригады медиков пытались спасти вторую, однако полученные травмы оказались слишком серьёзными.

Читайте нас также:
#электросамокат
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
1
1
0
6

Оставить комментарий

(4)
  • AK
    Anton Kvaskov
    4-го октября

    Причем тут самокаты??? Велосипеды тоже запретить,батарейки и игрушки Лего??? Только сам человек делает себе проблемы,и ищет виновных. Давайте авто запретим.На дорогах много людей гибнет. Вобщем бред какой то.

    5
    2
  • З
    Злой
    3-го октября

    С ужасом обнаружил, что сегодняшняя молодёжь даже костёр разжечь не может- ведь всё запрещено и опыта не получить!

    16
    3
  • З
    Злой
    3-го октября

    Вот именно- в латвии только и есть, запреты!

    11
    2
  • З
    Злой
    3-го октября

    Я сел на мопед Рига-7 (двигатель Д-6, мощность 1.2 л.с.) в возрасте 12- ти лет, я в этом же возрасте уже знал как работает двигатель внутреннего сгорания, знал что такое опережение зажигания, компрессия и как регулировать карбюратор, как регулировать тормозные колодки и как в случае аварии ложить мопед на бок, я тогда был учеником 4- го класса, сегодня из молодёжи делают каких-то неженок, вам самим не стыдно за будущее? Уже сейчас нет самородков, способных что-то внести новое в жизнь, все боятся сертификатов, ходят под линейку, как бы чего лишнего не сделать, просто писец, как мы, дети 80- х выжили, в мыслях сегодняшнего общества@

    23
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться?
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Муж втихаря набрал долгов. Должна ли жена их отдавать?
Изображение к статье: Муж втихаря набрал долгов. Должна ли жена их отдавать? Эксклюзив!
Ветер идет на Латвию - синоптики предупредили жителей
Изображение к статье: Ветер идет на Латвию - синоптики предупредили жителей
«Атмосфера в школе хорошая» — директор 13-й средней опровергла критику
Изображение к статье: «Атмосфера в школе хорошая» — директор 13-й средней опровергла критику
Изображение к статье: Публичный спор индийца и отца 11-летней девочки высветил новую проблему
Публичный спор индийца и отца 11-летней девочки высветил новую проблему 762
Изображение к статье: Для людей или против них? Жители указывают на абсурдность нового веломаршрута в Иманте
Для людей или против них? Жители указывают на абсурдность нового веломаршрута в Иманте 2 420
Изображение к статье: Пассажиров ждут серьезные изменения в движении поездов из Риги до Тукумса
Пассажиров ждут серьезные изменения в движении поездов из Риги до Тукумса 537
Изображение к статье: Многие расстройства личности сначала воспринимаются как капризы. Эксклюзив!
Хулиган или больной? Трудные подростки Латвии часто нуждаются в лечении 2 450

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 20
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 15
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 36
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 87
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 92
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 85
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 20
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 15
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео