Несмотря на скандал после трагической гибели двух 13-летних девочек у станции Иманта - которые ехали на прокатном скутере, - компания "Ride Mobility" (SIA "Ride") продолжила свою деятельность несмотря на запрет Центра по защите прав потребителей (ЦЗПП). В латвийском сегменте соцсетей крайне недовольны таким подходом управленцев данного предприятия.

"Каждый день вижу подростков которые ездят на этих скутерах без правил. Не имея прав на вождение данного транспортного средства. Паркуют их как хотят. Рискуют своими и жизнями других людей на дорогах Латвии. Но компания грубо наплевала даже на запрет латвийского Центра по защите прав потребителей на осуществление деятельности, что показывает: жадные, беспринципные люди, которых волнуют только деньги, циничные твари", - пишет Янис в соцсети Facebook.

"Задолбали. Постоянно кидают эти скутеры. Паркуют прямо на тротуаре, что люди пройти не могут. В центре Риги ездят без правил, как по дорогам, так и по пешеходным тротуарам. Беспредел", - возмущен Андрей.

"Только жесткие проверки и контроль данных шарашкиных контор остановят это безобразие. Сколько еще подростков должно погибнуть на этих самокатах и скутерах? И это еще называется Европа... Посмотрите на Париж, где прокатные консервные банки запретили совсем", - поделился мнением Алекс.

"Во всех развитых городах Евросоюза давно уже введен жесткий контроль и ограничения на прокат скутеров и электросамокатов. Но латвийских городов в этом списке нет, отдыхают и рижские депутаты - все видимо ждали большой трагедии, которые разлетится по всем СМИ и в соцсетях. Но даже при таком шуме Ride Mobility продолжили наживаться на подростках и осуществлять прокат несмотря на запрет, и это говорит о многом, люди никого не волнуют - волнуют лишь прибыли", - считает Мара.

"У них в Риге большое лобби. Плевать им на копеечные для них штрафы", - пишет Анна.

"Рига входит в топ городов, где большое количество пострадавших людей - как на самокатах, так и среди пешеходов", - полагает Райвис.

"Ждали этого случая? Предвидеть было нельзя? Но и здесь прокатчики отличились продолжив делать деньги на крови? Позор! Плевали они на запреты в Латвии и жадно делают деньги на подростках. А родители, что дают детям документы для оформления липовых аккаунтов, получается тугие на голову соучастники", - уверена Мария.

Представитель Государственной полиции Лина Багдонe отметила, что этот транспорт можно рассматривать как велосипед. Согласно статье 24, часть 4 Закона о дорожном движении, участвовать в движении на велосипеде самостоятельно разрешено лицам в возрасте от 10 до 17 лет,в случае, если у них есть права на велосипед или любой другой вид транспортного средства.

В СМИ эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис подчеркнул, что независимо от марки или цвета этих транспортных средств, заключать договоры аренды сейчас могут только совершеннолетние. Тем не менее на улицах часто можно видеть подростков за рулём таких транспортных средств, что означает, что взрослые делятся своими аккаунтами, за что несут полную ответственность.

Напомним, 1 октября у железнодорожной станции Иманта произошёл трагический инцидент: под поезд попали две девочки, ехавшие на арендованном скутере. Скорая помощь сообщила, что ещё до прибытия медиков одна из девочек скончалась на месте. Три бригады медиков пытались спасти вторую, однако полученные травмы оказались слишком серьёзными.