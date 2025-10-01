В группе "Иманта" появились фото и информация о трагическом случае на переезде в Иманте.

Очевидцы сообщают, что на железнодорожном переезде в Иманте двух девочек, которые пытались проскочить перед поездом на скутере, сбило электричкой.

Одна из свидетельниц проиcшествия пишет: "Две девочки решили проскочить переезд на электроскутере, их сбила электричка протащив несколько метров. Очень надеюсь что выживут".

По информации очевидцев, девочки ехали на красном арендованном мотороллере через переезд пытались проскочить перед поездом.

По непроверенным данным одна девочка скончалась на месте. По информации госполиции, в результате трагического столкновения погибли обе девочки.

ДОПОЛНЕНО: Несчастный случай произошёл после 18:00. Служба неотложной медицинской помощи сообщает, что три бригады медиков пытались спасти одну из пострадавших, однако полученные травмы оказались слишком тяжёлыми. Ещё до приезда врачей другая девочка уже скончалась.

Представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва сообщила: «По первоначальной информации, на железнодорожном переезде поезд задел двух девочек, которые передвигались на электроскутере.В результате несчастного случая обе погибли. Сотрудники Государственной полиции продолжают работу на месте происшествия».