Две девочки погибли на переезде в Иманте (ДОПОЛНЕНО) 10 1532

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.10.2025
соцсети

В группе "Иманта" появились фото и информация о трагическом случае на переезде в Иманте.

Очевидцы сообщают, что на железнодорожном переезде в Иманте двух девочек, которые пытались проскочить перед поездом на скутере, сбило электричкой.

Одна из свидетельниц проиcшествия пишет: "Две девочки решили проскочить переезд на электроскутере, их сбила электричка протащив несколько метров. Очень надеюсь что выживут".

По информации очевидцев, девочки ехали на красном арендованном мотороллере через переезд пытались проскочить перед поездом.

По непроверенным данным одна девочка скончалась на месте. По информации госполиции, в результате трагического столкновения погибли обе девочки.

ДОПОЛНЕНО: Несчастный случай произошёл после 18:00. Служба неотложной медицинской помощи сообщает, что три бригады медиков пытались спасти одну из пострадавших, однако полученные травмы оказались слишком тяжёлыми. Ещё до приезда врачей другая девочка уже скончалась.

Представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва сообщила: «По первоначальной информации, на железнодорожном переезде поезд задел двух девочек, которые передвигались на электроскутере.В результате несчастного случая обе погибли. Сотрудники Государственной полиции продолжают работу на месте происшествия».

#железная дорога #чп
Оставить комментарий

(10)
  • VU
    Vards Uzvards
    2-го октября

    Если кто-то думает что смерть детей это повод упражняться в "остроумии", то демонстрирует своё скудоумие и отсутствие сочувствия, эмпатии.

    33
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Vards Uzvards
    2-го октября

    Прекрасно. Очень надеюсь что данное высказывание также относится к многочисленным невинно убитым детям Палестины. Или нет?

    14
    11
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го октября

    "Vad Sorry"! Дебил я или не дебил, для тех двух девочек не имеет значения. А вот понятие "естественный отбор" -- это научное обоснование необоснованных и необъяснимых поступков или случайностей. Стоит, ну хоть иногда, ну хоть чему-нибудь учится, а не только демонстрировать персональную некомпетентность.

    8
    15
  • aM
    alex Malikov
    2-го октября

    Да в жтом и дело, девочка до 25 км в час не разгонится на детском веломсипеде

    6
    2
  • З
    Злой
    2-го октября

    Не в скутерах дело, они могли и на детском велосипеде на переезд въехать, в ДТП гибнут много людей, но тем не менее машины не запрещают.

    18
    3
  • aM
    alex Malikov
    2-го октября

    Я считаю, что необходимо какие-то меры принять по отношению к скутерам, это очень удобное средство передвижения, однако очень много несовершенолетних на них разъезжают, я бы даже сказал что только они на них и разъезжают. Очень жалко 2 девочек, машиниста электрички и родителей

    42
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го октября

    Естественный отбор.

    23
    79
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Алексей Зиновьев
    2-го октября

    Несмотря на кучу накиданых дизов-поддержу. Алгоритм эволюции выпиливает из жизни, в том числе, всякое дурачьё, у которох голова ради покушать только. Чтоб это дурачьё не дало потомство, засеев своей дуростью грядущее.

    20
    12
  • SK
    Soglasen Klassnij
    1-го октября

    Там нет шлагбаума, как в Германии, для пешеходов, самокатов и велосипедистов??

    35
    5
  • VS
    Vad Sorry
    Soglasen Klassnij
    2-го октября

    Алексей Зиновьев ты просто дебил. Ни хочу чтобы ты сдох потому что до твоего уровня ни опустился,дебил. Насчёт второго комментария, это правда, к примеру фура там пошла и много людей могло погибнуть, ну лучше деньги на столбиках отмывать

    21
    15
Читать все комментарии

