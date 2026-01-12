На новой неделе в Латвии сохранятся зимние погодные условия, но со второй половины недели к территории страны приблизится более теплая воздушная масса.

Понедельник: небо будет преимущественно облачным, но местами прояснится. Местами ожидается снег, ночью снегопад будет интенсивнее — в отдельных районах Курземе высота снежного покрова увеличится на 2–4 см. Будет дуть слабый до умеренного ветер северных направлений, в течение дня он постепенно ослабеет. Ночью температура понизится до -10…-15°, в Курземе до -5…-10°. Там, где небо прояснится, температура может быть еще на несколько градусов ниже. Днем температура сохранится в пределах -4…-9°.

Вторник и среда: временами будет проясняться и выглянет солнце, количество осадков существенно уменьшится — лишь во вторник местами в восточных районах ожидается небольшой снег. В ночь на вторник местами в Курземе при слабом ветре образуется туман, который ухудшит видимость. В среду днем усилится юго-восточный и восточный ветер, он станет порывистым — на побережье Курземе порывы достигнут 15 м/с. Ночами температура понизится до -11…-16°, а на побережье Рижского залива до -5…-10°. Днем столбик термометра в большей части Латвии поднимется до -5…-10°, на побережье Курземе у залива будет на градус теплее.

Вторая половина недели: по мере усиления влияния ложбины пониженного давления увеличится количество осадков — по всей Латвии ожидается снег, а на побережье местами также мокрый снег. В выходные, с ростом атмосферного давления, осадков станет меньше, но местами возможны отдельные капли дождя. Со второй половины недели мороз будет постепенно ослабевать — на морском побережье температура уже поднимется выше 0°.