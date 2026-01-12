«Помогите, пожалуйста, разобраться. В нашем многоквартирном доме три подъезда. Я одинокая пенсионерка, владелица однокомнатной квартиры.

Одна очень активная соседка, которую жители нашего подъезда как бы признают за старшую по подъезду, в последнее время меня попросту третирует: то у меня слишком громко телевизор играет, то, по ее мнению, из квартиры какие-то неприятные запахи – в общем, постоянно ищет, к чему бы придраться.

Недавно и вовсе заявила, что сделает все, чтобы выселить меня из моей квартиры. Хотелось бы знать, какие есть полномочия у старшего по подъезду, и действительно ли он может инициировать выселение владельца квартиры? И если может, то в каких случаях?»

Отвечает юрист, член Латвийского Объединения юристов Сергей Махнев:

– Старшего (-ших) по подъезду (-дам) выбирают на общем собрании владельцев квартир или путем их (владельцев квартир) опроса. Также на собрании решается вопрос о полномочиях.

Обычно старший по подъезду следит за чистотой, порядком, исправностью коммуникаций, состоянием подъезда и придомовой территории. Также может инициировать какие-то мероприятия (например, по благоустройству) путем сбора подписей.

Что касается выселения собственника из его квартиры, то, не зная аргументов, которые приводит в этом случае старшая по подъезду, угрожая читательнице, сложно комментировать ситуацию в целом.

Но какими бы ни были эти аргументы, выселение возможно только на основании решения суда и только на основании веских, прописанных в законодательстве причин – например, из-за документально подтвержденного наличия долга.