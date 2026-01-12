Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Может выселить? Какие в Латвии полномочия у старшего по подъезду 11 6551

Наша Латвия
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Может выселить? Какие в Латвии полномочия у старшего по подъезду

«Помогите, пожалуйста, разобраться. В нашем многоквартирном доме три подъезда. Я одинокая пенсионерка, владелица однокомнатной квартиры.

Одна очень активная соседка, которую жители нашего подъезда как бы признают за старшую по подъезду, в последнее время меня попросту третирует: то у меня слишком громко телевизор играет, то, по ее мнению, из квартиры какие-то неприятные запахи – в общем, постоянно ищет, к чему бы придраться.

Недавно и вовсе заявила, что сделает все, чтобы выселить меня из моей квартиры. Хотелось бы знать, какие есть полномочия у старшего по подъезду, и действительно ли он может инициировать выселение владельца квартиры? И если может, то в каких случаях?»

Отвечает юрист, член Латвийского Объединения юристов Сергей Махнев:

– Старшего (-ших) по подъезду (-дам) выбирают на общем собрании владельцев квартир или путем их (владельцев квартир) опроса. Также на собрании решается вопрос о полномочиях.

Обычно старший по подъезду следит за чистотой, порядком, исправностью коммуникаций, состоянием подъезда и придомовой территории. Также может инициировать какие-то мероприятия (например, по благоустройству) путем сбора подписей.

Что касается выселения собственника из его квартиры, то, не зная аргументов, которые приводит в этом случае старшая по подъезду, угрожая читательнице, сложно комментировать ситуацию в целом.

Но какими бы ни были эти аргументы, выселение возможно только на основании решения суда и только на основании веских, прописанных в законодательстве причин – например, из-за документально подтвержденного наличия долга.

×
Читайте нас также:
#недвижимость #пенсионеры #спрашиваете — отвечаем #Латвия #выселение
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
14
2
1
0
0
10

Оставить комментарий

(11)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео