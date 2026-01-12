"За нашу семью мы боролись с собственным эго, с ложными представлениями о любви, жизни".

Вместе с мужем и тремя дочками Дина Корзун вернулась в Москву после 15 лет жизни в Англии и Швейцарии. Прессе Элеоноре Флеровой довелось пересечься с актрисой и поговорить о жизни.

Я работаю в театре «На Покровке», - сообщила Дина. - Там идет мой спектакль «Как я пришла в сознание». А еще я играю роль вредной женщины в пьесе Виктора Розова «Вечно живые».

- Снимаетесь?

Присылают сценарии, но мне они не по душе. Я ведь даже в сериале «Острые козырьки» с большим нежеланием согласилась сниматься, потому что в нем много крови, насилия…Больше люблю фильмы социального характера. Мой муж живет на две страны, у него много работы, и он хорошо обеспечивает семью.

- Как вы познакомились с Луи?

В Школе-студии МХАТ, которую я оканчивала, Табаков набрал первый иностранный курс. Мой будущий муж тогда учился в университете Нью-Йорка и, когда увидел объявление о наборе, пришел на собеседование. И Табаков его взял. В феврале 95-го мы на вечеринке мы с Луи и познакомились. Я не хотела туда идти. У меня тогда были маленький ребенок и мой второй муж Алексей Зуев. У нас с Лешей были прекрасные отношения, которые мы сохранили по сей день, он воспитывал моего сына от первого брака, и мы жили счастливо.

- Получается, Луи увел вас от Алексея?

С Луи мы сначала дружили. С трудом разговаривали друг с другом, но сердцем и душой понимали друг друга, как самые родные люди. Такой душевной близости у меня ни с кем не было. Через полгода он уехал, и мы переписывались. Через год встретились и поняли, что должны быть вместе. Прошло много лет, мы по-прежнему вместе и любим друг друга.

-Разница в воспитании, менталитете не мешает?

За нашу семью мы боролись с собственным эго, с ложными представлениями о любви, жизни… Мы оба были колючи, но жизненный поток нас сделал мягче. Теперь мы - гладкие. Я очень своенравная, и ничего хорошего в этом нет. Но я училась и учусь слышать и слушать, понимать, принимать точку зрения другого человека. Мой муж все это терпел, прощал, давал возможность расти вместе с ним. Только благодаря внутренней духовной силе Луи наша семья сохранилась.

- Бытует мнение, что русские женщины - самые терпеливые и заботливые, поэтому с ними легко. А в вашем с Луи случае терпение проявил Луи?

Женщины всего мира больше хотят взять, чем дать, и я - не исключение. Если рядом мужчина, который внутренне сильнее женщины, тогда получаются долгие и счастливые отношения. Луи может сказать: «Дина, давай, присядем и обсудим: мне так не понравилось, как ты поступила, как общалась…» Он умеет так объяснить, что я ловлю себя на мысли: «Он прав, можно было быть мягче, добрее, мудрее». Рядом с Луи я научилась извиняться. Для меня семья - самая большая ценность. Карьеру отодвинула на второй план.

Не боялись выходить за иностранца?

Когда мы решили жить вместе, то жертвы и усилия исходили от него. Он закрыл все свои проекты за границей, переехал в Москву. Я много снималась, играла на сцене МХТ. Мы - я, мой сын, моя мама и Луи - стали жить в моей двухкомнатной квартире, которую дал театр. С Луи мне стало легче, спокойнее, надежнее. Он подставил свое плечо. Первые годы Луи было очень трудно в Москве, но он выдержал.

- Тогда вы были добытчиком денег?

Только что вышла картина «Страна глухих», и меня позвали в большой проект «Женский роман» в Петербурге, Луи остался в Москве и сидел с моим сыном. Потом он нашел работу в Москве. Луи шикарно говорит на русском.

- Почему ж вы все уехали в Лондон?

Первые 10 лет брака мы прожили в Москве. Луи сказал, что хочет своих детей и хочет, чтобы они родились в Европе. Я пошла навстречу, и мы уехали. В Лондоне у нас родились две девочки. Вот жизнь в Англии оказалась для меня очень трудной. Я одна, без нянь, воспитывала двух девочек и при этом играла в Национальном королевском театре. Поэтому мы и вернулись в Россию.

- Возвращаться всегда трудно…

Да. Меня подзабыли как актрису - свято место пусто не бывает. Ни один театр не взял в труппу! И мы с Луи сделали моноспектакль «Как я пришла в сознание», который шел на сцене театра «Практика», а теперь идет на Покровке. Луи живет на две страны. Он делает театральные и музыкальные проекты. Зарабатывает, чтобы всех нас поддерживать. А еще он пишет музыку, играет.

- И каково это жить в разлуке?

Главное - правильно поставить приоритеты. Для меня и мужа на первом месте - наша семья, наши дети.

- Какие у вас отношения с Чулпан Хаматовой?

Мы не общаемся с 2017 года. Нам не о чем говорить - такие стали разные. Мы с ней никогда не были подругами. Картину «Страна глухих» я очень люблю - в ней все совпало, но у меня не было теплых отношений ни с Чулпан, ни с Валерой Тодоровским.

- В основе этого фильма реальная история из студенческой жизни Ренаты Литвиновой, так ведь?

Повесть Ренаты «Обладать и принадлежать» Тодоровский купил и почти всю переписал. Оставил только канву. Я очень тщательно занималась с сурдопедагогом, которая учила меня жестам глухонемых. Работать с Тодоровским было не сложно, а вот общаться вне съемочной площадки - трудно. Я - не его актриса, но он меня выбрал из огромного количества претенденток. Валерий сейчас живет в Америке, и вряд ли он вернется в Россию.

- Где встречали Новый год?