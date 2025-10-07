Пульмонологи и профессиональные ассоциации повторно обратились в Минздрав с просьбой найти возможность компенсировать препараты для пациентов с саркоидозом, пишут общественные СМИ.

Хотя государство покрывает расходы на лекарства так называемых первой и второй линий, некоторым больным необходим более специфический препарат. Он даже включен в список компенсируемых, но для другого диагноза. Из-за этого несколько молодых пациентов с саркоидозом оказались в отчаянном положении, не в силах нормально дышать и жить.

Саркоидоз - хроническое воспалительное заболевание, которое может поражать любой орган. Как рассказала и. о. руководителя Центра легочных заболеваний и торакальной хирургии Клинической университетской больницы Страдиньша Зайга Кравале, в Латвии болезнь чаще всего поражает легкие и лимфатические узлы, но не исключено поражение и других органов.

"Это может быть что угодно - печень, почки, сердце, глаза. Самое страшное, что течение болезни непредсказуемо и чаще всего она поражает людей трудоспособного возраста. Пик заболеваемости приходится на 20-40 лет", - говорит руководитель центра.

"Нам нужен препарат "Infliximab", эффективность которого уже более десяти лет подтверждена международными клиническими рекомендациями. Его применяют также ревматологи при лечении артрита. Но нам его не компенсируют", - сказала Кравале.

Директор фармацевтического департамента Министерства здравоохранения Инесе Каупере сообщила, что министерству известно о проблеме.

"Единственное условие, при котором государство сможет компенсировать эти лекарства пациентам с саркоидозом, - добиться от производителя снижения цены. Тогда можно будет расширить круг получателей. Национальная служба здравоохранения имеет право включить препарат в список компенсируемых без дополнительной оценки Латвийского агентства лекарств, если лечение становится дешевле. Те же самые лекарства, которые уже есть в списке, можно будет применять и для новых диагнозов", - отметила представитель Минздрава.

Другой вариант - найти средства, пересмотрев расходы на другие лекарства именно для пациентов с саркоидозом.