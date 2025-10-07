Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пациенты в отчаянии - государство не компенсирует специфические лекарства 0 290

Наша Латвия
Дата публикации: 07.10.2025
LETA
Изображение к статье: Пациенты в отчаянии - государство не компенсирует специфические лекарства

Пульмонологи и профессиональные ассоциации повторно обратились в Минздрав с просьбой найти возможность компенсировать препараты для пациентов с саркоидозом, пишут общественные СМИ.

Хотя государство покрывает расходы на лекарства так называемых первой и второй линий, некоторым больным необходим более специфический препарат. Он даже включен в список компенсируемых, но для другого диагноза. Из-за этого несколько молодых пациентов с саркоидозом оказались в отчаянном положении, не в силах нормально дышать и жить.

Саркоидоз - хроническое воспалительное заболевание, которое может поражать любой орган. Как рассказала и. о. руководителя Центра легочных заболеваний и торакальной хирургии Клинической университетской больницы Страдиньша Зайга Кравале, в Латвии болезнь чаще всего поражает легкие и лимфатические узлы, но не исключено поражение и других органов.

"Это может быть что угодно - печень, почки, сердце, глаза. Самое страшное, что течение болезни непредсказуемо и чаще всего она поражает людей трудоспособного возраста. Пик заболеваемости приходится на 20-40 лет", - говорит руководитель центра.

"Нам нужен препарат "Infliximab", эффективность которого уже более десяти лет подтверждена международными клиническими рекомендациями. Его применяют также ревматологи при лечении артрита. Но нам его не компенсируют", - сказала Кравале.

Директор фармацевтического департамента Министерства здравоохранения Инесе Каупере сообщила, что министерству известно о проблеме.

"Единственное условие, при котором государство сможет компенсировать эти лекарства пациентам с саркоидозом, - добиться от производителя снижения цены. Тогда можно будет расширить круг получателей. Национальная служба здравоохранения имеет право включить препарат в список компенсируемых без дополнительной оценки Латвийского агентства лекарств, если лечение становится дешевле. Те же самые лекарства, которые уже есть в списке, можно будет применять и для новых диагнозов", - отметила представитель Минздрава.

Другой вариант - найти средства, пересмотрев расходы на другие лекарства именно для пациентов с саркоидозом.

Читайте нас также:
#здравоохранение #медицина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
3
1
4

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тёплым дням конец: погода резко изменится
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Среда будет солнечной, но с запада приближается атмосферный фронт
Изображение к статье: Среда будет солнечной, но с запада приближается атмосферный фронт
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-7 октября)
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-7 октября) Эксклюзив!
Изображение к статье: На Латвию снова идет перемена погоды - синоптики
На Латвию снова идет перемена погоды - синоптики 5694
Изображение к статье: Взять скутер или электросамокат сегодня может любой подросток
«Запретить!» Жители Латвии настроены решительно после громкой трагедии в Риге 4 344
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 6 1021
Изображение к статье: Родители, вы куда смотрите?! Дети творят невообразимое на улицах Риги - соцсети
Родители, вы куда смотрите?! Дети творят невообразимое на улицах Риги - соцсети 2 415

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 4
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 8
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 19
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Наша Латвия
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат 14
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
В мире
1
Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп 1 29
Изображение к статье: Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»
Спорт
Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад» 20
Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 4
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 8
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео