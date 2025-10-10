Самую высокую зарплату в латвийской медицине получает врач-рентгенолог, чья зарплата в 2024 году составила 41 тысячу евро в месяц. Это составляет 490 419,53 евро в год, сообщает nra.lv. со ссылкой на портал puaro.lv, публикующий рейтинг 300 самых высоких зарплат в латвийской медицине.

Из-за низких зарплат система испытывает нехватку трёх-четырёх тысяч медсестёр и их помощников, что, в свою очередь, существенно сказывается на качестве медицинской помощи в больницах.

Список проблем, вызванных недостаточным финансированием, можно продолжать долго, но он известен всем. В то же время врачи некоторых специальностей, например, рентгенологи, получают зарплаты в десятки тысяч евро как в государственном, так и в частном секторе.