41 тысяча евро в месяц: «поймали» врача с самой высокой зарплатой 6 6595

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2025
press.lv
Изображение к статье: 41 тысяча евро в месяц: «поймали» врача с самой высокой зарплатой

Самую высокую зарплату в латвийской медицине получает врач-рентгенолог, чья зарплата в 2024 году составила 41 тысячу евро в месяц. Это составляет 490 419,53 евро в год, сообщает nra.lv. со ссылкой на портал puaro.lv, публикующий рейтинг 300 самых высоких зарплат в латвийской медицине.

Из-за низких зарплат система испытывает нехватку трёх-четырёх тысяч медсестёр и их помощников, что, в свою очередь, существенно сказывается на качестве медицинской помощи в больницах.

Список проблем, вызванных недостаточным финансированием, можно продолжать долго, но он известен всем. В то же время врачи некоторых специальностей, например, рентгенологи, получают зарплаты в десятки тысяч евро как в государственном, так и в частном секторе.

#медицина #зарплата
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • П
    Процион
    10-го октября

    А пенсионера с месячной пенсией 44 тыщщи евро поймали? Или он не ловится? В принципе.

    23
    1
  • lo gos
    lo gos
    10-го октября

    Я так понимаю через медицину начнут пропускать отмыв денег, а что реально схема

    24
    1
  • A
    Aleksandr
    10-го октября

    Приматы всё никак не могут разобраться с денежной системой. Придумали еЁ, но по уму использовать не умеют! Приматы же! А что этому дохтору больше всех еды надо, одежды, угол под крышей ему из золота, что ли нужен? Для выпендрёжа наверно нужно! То есть он от любого другого человека мало отличается в своих потребностях! Я вот, например, дворником работаю у этого доктора во дворе. Завтра от листвы не пограблю двор, поскользнётся, бедолага, потеряет память и усё! Но я то не прошу такой же зарплаты! Мне хватает!

    36
    3
  • A
    Aleksandr
    10-го октября

    А он врач или рвач?

    41
    3
  • Е
    Ехидный
    10-го октября

    ищут пожарные ищет милиция ищут фотографы в нашей столиице ищут давно, но не могут найти !!!! он типа прятался???в нашей стране за двадцатку СГД раком поставят , а таким "рентгенологам" будут с поклоном двери открывать !!!!!

    32
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    10-го октября

    "41 тысячу евро в месяц" - очень похоже на мутные схемы министра абу-мери, получающего в елгавской клинике зарплату в несколько раз больше министерской.

    49
    2
Читать все комментарии

