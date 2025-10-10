Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 0 1063

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2025
grani.lv
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение

Похоже, непримиримая война депутатов с вредными привычками латвийцев выйдет бюджету боком. Поступления в казну от акцизного налога на алкогольные напитки значительно снизились, что может привести к срыву налогового плана, предупреждают Grani.lv.

Не секрет, что производители и продавцы алкоголя входят в топ-100 самых крупных латвийских налогоплательщиков, исправно пополняя казну. Однако объявленная депутатами война зеленому змию, вылившаяся в изменение Закона об обороте алкогольных напитков и ограничения продаж, с целью уменьшения потребление спиртного и снижения показателей смертности, внесли в это коррективы.

Как отрапортовал консультант по налогам Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис, за девять месяцев 2025 года поступления акцизного налога на алкогольные напитки составили 160 млн евро. И это на внушительные 17 миллионов меньше, чем планировалось.

Иными словами, сбылись самые мрачные прогнозы Минфина и Минэкономики, которые небезосновательно опасались, что развернутая антиалкогольная компания (включающая сокращенное время продажи алкоголя, ограничения на продажи онлайн через интернет, запрет на розничную продажу и употребление алкоголя у игровых автоматов, рулетки и карточных столов, запрет на рекламу цен и скидок в СМИ, кинотеатрах и самих торговых точках) отрицательно повлияет на госбюджет.

По данным Министерства финансов, это первое и весьма серьёзное отставание от прогноза. В этом году доходы бюджета от акцизов должны были увеличиться до 235 млн евро. Но, увы, все говорит о том, что по итогам года доходы могут остаться на уровне 2023 года (около 200 млн евро). А это в свою очередь вынудит Минфин ломать голову, изыскивая дополнительные источники компенсации для казны. Тем более что в проекте бюджета 2026 года предусмотрено очередное увеличение акцизного налога, которое также будет происходить в 2027-м, и в 2028 году, что вряд ли поспособствует увеличению поступлениий.

Почему? Да потому что люди, вопреки ожиданиям поборников здорового образа жизни в лице депутатов, меньше пить не стали. Судя по всему, они просто с легальной продукции переключились на контрабанду и контрафактные напитки. Ведь на «точках», в отличие от магазинов, купить спиртное можно круглосуточно, причем значительно дешевле. А маргиналы вообще вспомнили старые недобрые рецепты: одеколон и лосьон. Спрашивается — и где же выгода государства? Наступив на собственноручно подложенные себе под ноги грабли, оно теперь столкнулось с неспособностью удержать легальные поступления от алкоголя, а также с увеличением доли теневого рынка, что точно нашему бюджету на пользу не пойдет.

Читайте нас также:
#налоги #алкоголь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
14
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Воскресенье в Латвии будет совсем неприветливым
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии будет совсем неприветливым
Если в имени и фамилии есть зверь — вход в зоопарк свободный
Изображение к статье: Если в имени и фамилии есть зверь — вход в зоопарк свободный
Хотя золотая осень в Сигулде - это классика, город все равно зазывает в гости
Изображение к статье: Хотя золотая осень в Сигулде - это классика, город все равно зазывает в гости
С ноября продлят рабочее время почти в 50 почтовых отделениях
Изображение к статье: С ноября продлят рабочее время почти в 50 почтовых отделениях
Изображение к статье: Дождливое утро, но солнечный день — прогноз на субботу
Дождливое утро, но солнечный день — прогноз на субботу 195
Изображение к статье: Теплоход «Ринужи». Шлюпочные учения. У руля — Олег Шовгеня. Эксклюзив!
Латвийский моряк пережил два кораблекрушения за три дня (продолжение) 448
Изображение к статье: Один из способов покинуть страну - улететь из нее.
В случае нападения России власти Латвии смогут эвакуировать только одного из каждых трех жителей страны – Reuters 17 12445
Изображение к статье: Перемены погоды пообещали Латвии синоптики в ближайшее время
Перемены погоды пообещали Латвии синоптики в ближайшее время 1537

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 66
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 22
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 18
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 94
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 95
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
В мире
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 74
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 66
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 22
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео