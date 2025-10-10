Не секрет, что производители и продавцы алкоголя входят в топ-100 самых крупных латвийских налогоплательщиков, исправно пополняя казну. Однако объявленная депутатами война зеленому змию, вылившаяся в изменение Закона об обороте алкогольных напитков и ограничения продаж, с целью уменьшения потребление спиртного и снижения показателей смертности, внесли в это коррективы.

Как отрапортовал консультант по налогам Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис, за девять месяцев 2025 года поступления акцизного налога на алкогольные напитки составили 160 млн евро. И это на внушительные 17 миллионов меньше, чем планировалось.

Иными словами, сбылись самые мрачные прогнозы Минфина и Минэкономики, которые небезосновательно опасались, что развернутая антиалкогольная компания (включающая сокращенное время продажи алкоголя, ограничения на продажи онлайн через интернет, запрет на розничную продажу и употребление алкоголя у игровых автоматов, рулетки и карточных столов, запрет на рекламу цен и скидок в СМИ, кинотеатрах и самих торговых точках) отрицательно повлияет на госбюджет.

По данным Министерства финансов, это первое и весьма серьёзное отставание от прогноза. В этом году доходы бюджета от акцизов должны были увеличиться до 235 млн евро. Но, увы, все говорит о том, что по итогам года доходы могут остаться на уровне 2023 года (около 200 млн евро). А это в свою очередь вынудит Минфин ломать голову, изыскивая дополнительные источники компенсации для казны. Тем более что в проекте бюджета 2026 года предусмотрено очередное увеличение акцизного налога, которое также будет происходить в 2027-м, и в 2028 году, что вряд ли поспособствует увеличению поступлениий.

Почему? Да потому что люди, вопреки ожиданиям поборников здорового образа жизни в лице депутатов, меньше пить не стали. Судя по всему, они просто с легальной продукции переключились на контрабанду и контрафактные напитки. Ведь на «точках», в отличие от магазинов, купить спиртное можно круглосуточно, причем значительно дешевле. А маргиналы вообще вспомнили старые недобрые рецепты: одеколон и лосьон. Спрашивается — и где же выгода государства? Наступив на собственноручно подложенные себе под ноги грабли, оно теперь столкнулось с неспособностью удержать легальные поступления от алкоголя, а также с увеличением доли теневого рынка, что точно нашему бюджету на пользу не пойдет.